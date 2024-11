Coppa Davis: Italia-Australia, Sinner e Berrettini in campo per la semifinale

Oggi, sabato 23 novembre 2024, l'Italia affronta l'Australia nella semifinale di Coppa Davis al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga. Il programma prevede l'inizio alle ore 13:00 con il singolare tra Matteo Berrettini e Thanasi Kokkinakis, seguito dal match tra Jannik Sinner e Alex De Minaur.

Per Berrettini e Kokkinakis sarà il primo confronto diretto in carriera, aggiungendo ulteriore interesse alla sfida. Sinner e De Minaur, invece, si incontrano per la nona volta. Nei precedenti otto incontri, Sinner ha sempre prevalso, a partire dal primo scontro nel 2019 alle Next Gen ATP Finals di Milano. Le loro sfide si sono svolte principalmente su cemento, con un'unica eccezione sulla terra rossa a Madrid nel 2022. In tutti i precedenti, De Minaur è riuscito a strappare solo un set a Sinner, evidenziando la netta superiorità dell'italiano. Recentemente, Sinner ha sconfitto De Minaur sia al torneo di Rotterdam sia alle ATP Finals di Torino, entrambi in due set.

La semifinale sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Gli appassionati potranno seguire gli incontri anche in streaming su RaiPlay, Sky Go e sulla piattaforma NOW.

L'Italia, guidata da Jannik Sinner, punta a raggiungere la finale per il secondo anno consecutivo, dopo il trionfo dello scorso anno che ha interrotto un digiuno di 47 anni. L'Australia, dal canto suo, cerca di ribaltare i pronostici e conquistare un posto nell'atto conclusivo del torneo.

