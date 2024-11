Scoperto arsenale della Curva Nord dell'Inter in un garage a Cambiago

Nella notte tra il 22 e il 23 novembre 2024, la Squadra Mobile di Milano ha effettuato una perquisizione in un garage situato a Cambiago, nell'hinterland milanese, scoprendo un arsenale presumibilmente riconducibile alla Curva Nord dell'Inter. All'interno del locale sono state rinvenute armi da fuoco, tra cui pistole, mitragliatrici Kalashnikov, granate e bombe a mano, oltre a munizioni e giubbotti antiproiettile.

Il garage era nella disponibilità di un individuo legato alla Curva Nord e all'ex capo ultras Andrea Beretta. L'arsenale era conservato in un magazzino poco distante dalla residenza di Beretta. La persona arrestata è stata condotta al carcere di San Vittore.

Recentemente, sono emerse notizie riguardanti l'infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare della 'Ndrangheta, all'interno dei gruppi ultras dell'Inter. L'omicidio di Antonio Bellocco, esponente di spicco della 'Ndrangheta e membro della Curva Nord, avvenuto a settembre 2024, ha evidenziato le tensioni interne e le lotte di potere per il controllo delle attività illecite legate al tifo organizzato.

Le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione, con l'obiettivo di contrastare l'infiltrazione mafiosa nel mondo del calcio e garantire la sicurezza pubblica. L'operazione di Cambiago rappresenta un passo significativo in questa direzione, evidenziando la determinazione delle forze dell'ordine nel combattere la criminalità organizzata e le sue ramificazioni nel tessuto sociale e sportivo milanese.

