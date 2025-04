Inzaghi infuriato nel finale di Inter-Milan: Non voglio recupero, non mi prendete in giro

La netta sconfitta dell'Inter per 3-0 contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia ha acceso polemiche non solo per il risultato ma anche per la reazione di Simone Inzaghi nel finale del match. Le immagini riprese da Mediaset mostrano l’allenatore nerazzurro rivolgersi con toni accesi al quarto uomo, gridando: “Non voglio recupero! Non mi prendete per il c..o”, una scena diventata rapidamente virale su X.

Quando l’arbitro Aureliano ha cercato di riportare la calma, Inzaghi ha insistito: “Non lo voglio! Non lo voglio!”. L’allenatore ha protestato contro il tempo di recupero ritenendolo inutile, vista la partita ormai compromessa, e per evitare stress fisico ai suoi giocatori in vista del prossimo match di campionato contro la Roma e della semifinale di Champions League contro il Barcellona.

Nonostante le proteste, l’arbitro Doveri ha deciso di concedere comunque minuti di recupero e ha ammonito Inzaghi a fine gara.

