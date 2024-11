Spese obbligate: nel 2024 le famiglie italiane destinano oltre il 41% dei consumi a cibo, bollette e carburante

Nel 2024, le famiglie italiane hanno destinato oltre il 41% dei loro consumi mensili a spese obbligate, comprendendo cibo, bollette e carburante. Secondo l'Ufficio Studi di Confcommercio, su un totale di circa 21.800 euro pro capite di consumi annuali, oltre 9.000 euro sono stati destinati a queste spese, con un incremento di 348 euro rispetto al 2019.

La voce principale tra le spese obbligate è l'abitazione, con una spesa media di 4.830 euro, di cui 1.721 euro per energia, gas e carburanti. Questo dato evidenzia l'impatto significativo delle spese energetiche sui bilanci familiari.

L'analisi sottolinea una crescita dell'indice dei prezzi delle spese obbligate (+122,7%) rispetto a quello dei beni commercializzabili (+55,6%) dal 1995 al 2024, indicando una maggiore pressione economica sulle famiglie italiane.

Inoltre, le famiglie piemontesi hanno destinato nel 2023 il 55% della spesa mensile totale a beni essenziali, concentrandosi su cibo, bollette e carburante.

