Nuove Misure del Governo Meloni: Bonus e Sconti su bollette luce e gas per famiglie e imprese

Il governo italiano ha approvato un pacchetto di misure del valore di circa 3 miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese a far fronte ai crescenti costi dell'energia. Il provvedimento, annunciato dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, prevede interventi "urgenti in favore di famiglie e imprese" per "agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas".

Principali Misure per le Famiglie

Bonus Straordinario di 200 Euro : Le famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro riceveranno un contributo straordinario di 200 euro nel secondo trimestre del 2025. Questo bonus si aggiunge alle agevolazioni già esistenti per i clienti domestici con ISEE fino a 9.530 euro, 15.000 euro per famiglie con tre figli e 20.000 euro per nuclei con più di tre figli.

Proroga del Servizio di Maggior Tutela: L'obbligo di passaggio al mercato libero per i clienti vulnerabili è stato prorogato di due anni, con il servizio di tutela che si concluderà il 31 marzo 2027.

Misure per le Imprese

Riduzione degli Oneri di Sistema: Le piccole e medie imprese beneficeranno di una riduzione degli oneri di sistema, con una conseguente diminuzione delle bollette energetiche stimata intorno al 20%.

Sanzioni per le Aziende non conformi

Sono state introdotte sanzioni fino a 155 milioni di euro e la possibilità di revoca della concessione per le aziende che non rispettano le nuove misure sulla trasparenza dei contratti energetici.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato l'importanza di queste misure, affermando che "le famiglie con un reddito ISEE fino a 25.000 euro, quindi la stragrande maggioranza, potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro se ne faranno richiesta". Ha inoltre evidenziato che il governo ha stanziato 3 miliardi di euro per affrontare il caro bollette, con 1,6 miliardi destinati alle famiglie e 1,4 miliardi alle imprese.

Queste iniziative mirano a potenziare e ampliare per il 2025 i meccanismi di protezione delle famiglie a basso reddito, delle piccole e medie imprese e di quelle energivore in relazione ai costi per i consumi energetici, attraverso lo stanziamento di risorse per circa 3 miliardi di euro, senza la creazione di nuovo deficit per il bilancio pubblico.

Il governo auspica che queste misure possano alleviare l'onere delle bollette energetiche e sostenere la ripresa economica del Paese.

