Bonus bollette da 200 euro: come ottenerlo e chi ne ha diritto da aprile 2025

L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato un provvedimento che stabilisce l'erogazione di un contributo straordinario di 200 euro sulle bollette elettriche per le famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro. Questo bonus, previsto dal decreto legge n.19/2025, è attivo dal 1° aprile 2025 per i beneficiari del bonus sociale elettrico con un ISEE fino a 9.530 euro, estendendosi fino a 20.000 euro per le famiglie numerose.

Il provvedimento prevede che l'INPS, da aprile 2025 a gennaio 2026, trasmetta al Sistema Informativo Integrato (SII) l'elenco dei nuclei familiari con attestazione ISEE 2025 tra 9.530 e 25.000 euro. A partire da giugno 2025, il gestore del SII individuerà gli intestatari delle forniture elettriche aventi diritto al contributo e notificherà l'informazione agli operatori, che dovranno applicare lo sconto entro tre mesi, evidenziandolo in bolletta.

Per informare i clienti sull'importo del contributo e sui requisiti necessari, la delibera di ARERA indica agli operatori di darne evidenza sulla homepage del proprio sito internet e nelle bollette, ricordando la necessità di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all'INPS per richiedere l'attestazione. I dati personali dei clienti saranno trattati secondo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, come già avviene dal 2021 per l'erogazione automatica dei bonus sociali ARERA.

Per le famiglie già beneficiarie del bonus sociale, l'erogazione del contributo straordinario sarà automatica. I nuovi beneficiari dovranno presentare l'attestazione ISEE e attendere le verifiche da parte di ARERA. Il contributo di 200 euro sarà distribuito in rate giornaliere di 1,64 euro, spalmate su tre mesi, dal 1° aprile al 31 luglio.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale di ARERA o contattare il proprio fornitore di energia elettrica.

Nuove Misure del Governo Meloni: Bonus e Sconti su bollette luce e gas per famiglie e imprese - Il governo italiano ha approvato un pacchetto di misure del valore di circa 3 miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese a far fronte ai crescenti costi dell'energia. Il provvedimento, annunciato dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, prevede interventi "urgenti in favore di famiglie e imprese" per "agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas".

Decreto Bollette: Il Governo stanzia 3 miliardi per contrastare il Caro Energia - Il governo italiano ha approvato un decreto che prevede lo stanziamento di 3 miliardi di euro per sostenere famiglie e imprese di fronte all'aumento dei costi energetici. La premier Giorgia Meloni ha annunciato che circa 1,6 miliardi di euro saranno destinati alle famiglie e 1,4 miliardi alle piccole e medie imprese (PMI).

Misure del Governo: Taglio delle bollette, Legge sul Fine Vita e investimenti nella Difesa - Il governo italiano sta affrontando diverse questioni chiave, tra cui un provvedimento per ridurre le bollette energetiche, l'impugnazione della legge sul fine vita della Regione Toscana e la revisione del decreto riguardante l'accordo con l'Albania sui centri per migranti.