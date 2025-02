Decreto Bollette: Il Governo stanzia 3 miliardi per contrastare il Caro Energia

Il governo italiano ha approvato un decreto che prevede lo stanziamento di 3 miliardi di euro per sostenere famiglie e imprese di fronte all'aumento dei costi energetici. La premier Giorgia Meloni ha annunciato che circa 1,6 miliardi di euro saranno destinati alle famiglie e 1,4 miliardi alle piccole e medie imprese (PMI).

Le famiglie con un reddito ISEE fino a 25.000 euro potranno beneficiare, nel prossimo trimestre, di un contributo di circa 200 euro previa richiesta. Per i nuclei con un ISEE fino a 9.530 euro, già aventi diritto al bonus sociale, il sostegno aumenterà a oltre 500 euro. Inoltre, l'obbligo per i clienti vulnerabili di passare al mercato libero è stato prorogato di due anni.

Il vicepremier Matteo Salvini ha specificato che il pacchetto di aiuti sarà efficace per tre mesi, confidando in una diminuzione dei prezzi del gas con l'avvicinarsi dell'estate. Ha espresso la speranza che un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina possa contribuire a stabilizzare i mercati energetici.

Il governo prevede di adottare una legislazione per reintrodurre l'energia nucleare in Italia, dopo quasi 40 anni di divieto. Questo progetto mira a decarbonizzare le industrie più inquinanti, come quelle siderurgiche, del vetro e della ceramica. A tal fine, l'Italia è in trattative con aziende come Enel, Ansaldo, Leonardo, Westinghouse ed EDF per sviluppare piccoli reattori modulari.

Misure del Governo: Taglio delle bollette, Legge sul Fine Vita e investimenti nella Difesa - Il governo italiano sta affrontando diverse questioni chiave, tra cui un provvedimento per ridurre le bollette energetiche, l'impugnazione della legge sul fine vita della Regione Toscana e la revisione del decreto riguardante l'accordo con l'Albania sui centri per migranti.

Bonus sociale bollette 2025: requisiti Isee e procedure per richiederlo - Il bonus sociale per energia elettrica, gas e acqua sarà disponibile anche nel 2025. Questa misura aiuta i nuclei familiari in difficoltà economica o fisica, riducendo le spese per i servizi essenziali. Lo sconto viene applicato direttamente in bolletta e dura 12 mesi, valido per una sola fornitura per tipo di servizio.

Bollette 2025: rincari luce e gas, aumenti fino al 30% sulle tariffe indicizzate - Nuovi aumenti in arrivo per le bollette nel 2025. Secondo le previsioni di Facile.it, nei prossimi 12 mesi i prezzi di luce e gas cresceranno in modo significativo, con un incremento complessivo stimato dell’11% per le famiglie italiane che hanno scelto un'offerta a prezzo indicizzato.