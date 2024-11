Milan-Juventus Serie A: Dettagli del Match, Probabili Formazioni e Dove Guardarlo in TV

Oggi, sabato 23 novembre 2024, alle ore 18:00, lo stadio San Siro ospiterà il tanto atteso incontro tra Milan e Juventus, valido per la 13ª giornata di Serie A. Questo match rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, desiderose di consolidare le proprie ambizioni in campionato.

Situazione di Classifica

Il Milan, con una partita da recuperare contro il Bologna, occupa la settima posizione con 18 punti, a sei lunghezze dalla Juventus, attualmente sesta con 24 punti. Entrambe le squadre sono reduci da risultati contrastanti nelle ultime settimane, rendendo questa sfida ancora più cruciale.

Probabili Formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Pulisic, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. Allenatore: Motta

Dove Guardarlo in TV

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, accessibile tramite la piattaforma streaming o su smart TV compatibili. Gli abbonati a Sky possono seguire l'incontro sul canale Zona DAZN.

Statistiche e Curiosità

Nei 225 precedenti tra le due squadre, il Milan ha ottenuto 65 vittorie, la Juventus 72, con 88 pareggi. A San Siro, su 97 incontri, il Milan ha vinto 31 volte, la Juventus 28, con 38 pareggi. La Juventus è l'unica squadra ancora imbattuta in Serie A, con 6 vittorie e 6 pareggi.

Questo incontro promette di essere una sfida avvincente, con entrambe le squadre determinate a ottenere un risultato positivo per le rispettive ambizioni stagionali.

