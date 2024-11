Coppa Davis: Italia-Australia, semifinale decisiva oggi a Malaga

Oggi, sabato 23 novembre 2024, l'Italia affronta l'Australia nella semifinale di Coppa Davis al "Martin Carpena" di Malaga. Dopo la rimonta nei quarti contro l'Argentina, gli azzurri, guidati da Jannik Sinner, cercano di replicare il successo dello scorso anno, quando sconfissero l'Australia 2-0 in finale, conquistando il trofeo dopo 47 anni.

L'incontro inizierà alle 13:00 e sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e Sky Sport, con streaming disponibile su RaiPlay, NOW e Sky Go.Il capitano Filippo Volandri potrebbe schierare Matteo Berrettini nel primo singolare, mentre Sinner è atteso nel secondo.In caso di parità dopo i singolari, il doppio sarà decisivo.

L'Australia, che ha eliminato gli Stati Uniti nei quarti, rappresenta un avversario ostico.Gli azzurri puntano a raggiungere la finale, prevista per domenica 24 novembre alle 16:00.

