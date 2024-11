Balotelli riceve il Tapiro d'Oro e chiarisce il rapporto con Vieira al Genoa

Mario Balotelli ha ricevuto il suo sesto Tapiro d'Oro da "Striscia la Notizia" in seguito all'arrivo di Patrick Vieira come nuovo allenatore del Genoa. L'attaccante italiano ha colto l'occasione per chiarire le voci su presunti dissapori con Vieira, risalenti al periodo in cui entrambi erano al Nizza. "Non è vero che a Nizza non ci andavo d’accordo; volevo semplicemente andare a giocare a Marsiglia", ha dichiarato Balotelli. Ha inoltre aggiunto: "Avevamo qualche divergenza su alcune idee di calcio, ma a livello personale siamo sempre andati d’accordo. Il Tapiro dovreste darlo a lui!".

Riguardo al periodo in cui erano compagni di squadra all'Inter e al Manchester City, Balotelli ha scherzato: "Era tranquillo ma rompeva un po' le scatole". Da parte sua, Patrick Vieira, durante la sua prima conferenza stampa come allenatore del Genoa, ha espresso parole positive nei confronti di Balotelli: "Conosco bene Mario. Mi è sempre piaciuto, è un professionista importante; deve solo continuare a lavorare per mettersi a disposizione della squadra".

Queste dichiarazioni sembrano dissipare le preoccupazioni su possibili tensioni tra i due, suggerendo una collaborazione positiva per il futuro del Genoa.

