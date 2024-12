Mario Balotelli e i fuochi d'artificio: il messaggio al City che richiama il passato

Mario Balotelli si prepara a salutare l'anno nuovo con uno stile tutto suo. L'attaccante del Genoa, che sta vivendo una stagione con poco spazio in campo, ha condiviso una storia su Instagram in cui appare con dei fuochi d'artificio. A rendere il messaggio più intrigante è la frase "Are you ready?" accompagnata dal tag al Manchester City, sua ex squadra.

Questo riferimento riporta alla mente un famoso episodio del 2011, quando Balotelli, allora in forza al City, accese dei fuochi d'artificio dentro il proprio appartamento, causando gravi danni. L'incidente, che avvenne alla vigilia di un derby memorabile, gli costò oltre 500mila euro di risarcimenti. Durante quella partita, Balotelli celebrò un gol esibendo la famosa maglietta "Why always me?".

Il richiamo al passato e il tag al club inglese aggiungono un ulteriore livello di curiosità alla mossa di Balotelli, alimentando l'attenzione mediatica attorno alla sua figura.

