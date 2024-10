Balotelli torna in Serie A: ufficiale l’accordo con il Genoa

Mario Balotelli è ufficialmente il nuovo attaccante del Genoa, firmando un contratto fino a giugno 2025. A 34 anni, il ritorno di Balotelli segna la sua presenza in Serie A dopo quattro anni di assenza, con l'ultimo periodo in Italia trascorso con il Monza. Nel corso della sua carriera, "Super Mario" ha indossato le maglie di grandi squadre come Inter, Milan, e Brescia, collezionando numerosi successi, tra cui nove titoli di squadra e il ruolo di capocannoniere agli Europei del 2012 con la Nazionale Italiana.

La notizia dell’arrivo di Balotelli ha suscitato grande entusiasmo nei tifosi rossoblù e nel club, che ha dato il benvenuto al giocatore sui propri canali social con un messaggio caloroso. Lo stesso Balotelli, commentando l’inizio della sua nuova avventura, ha dichiarato: "Non ho molta voglia di parlare, ma di giocare. Vedrete se ho il fuoco dentro", trasmettendo determinazione e desiderio di mettersi subito al lavoro per dare il massimo.

La scelta del Genoa di puntare su un giocatore carismatico e talentuoso come Balotelli è in linea con la strategia del tecnico Alberto Gilardino, che ha sottolineato come l’inserimento di un attaccante con l'esperienza di Balotelli possa arricchire il potenziale offensivo della squadra. Il Genoa spera che Balotelli possa portare valore aggiunto, non solo con i gol ma anche come guida per i compagni più giovani.