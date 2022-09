Mario Balotelli barcollante davanti un locale di Losanna

Il calciatoretorna a far parlare di sé a pochi giorni dall'inizio della sua avventura al Sion, l'attaccante sorpreso a barcollare fuori da un club di, in Svizzera. L'avventura al Sion inizia con il piede sbagliato. Il video in cui il giocatore è supportato da due persone ha già fatto il giro del web, suscitando scalpore tra utenti e fan. Nei giorni successivi alla festa,non si è fatto vedere all'allenamento della squadra, situazione che non è passata inosservata.

Una precisazione serve al presidente del Sion, Christian Constantin, che ha innanzitutto voluto chiarire la questione relativa all'attaccante appena rientrato dalla baldoria: "Mario ha ancora tanto lavoro da fare. Lo sappiamo tutti. Ma può anche festeggiare una vittoria. Lo abbiamo fatto anche noi all'epoca, bevendo un drink o due". L'assenza dell'attaccante in campo non sarebbe legata alla serata alcolica. Secondo quanto riferito dalla società e dall'allenatore Paolo Tramezzani, il motivo è legato a una cura antibiotica in corso. “Martedì è andato dal medico che gli ha diagnosticato una bronchite. Deve finire il ciclo prima di tornare ", spiega Constantin. Per questo Balotelli non giocherà contro il Rapperswil e approfitterà della sosta per le nazionali per rimettersi in forma.

