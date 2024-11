Il primo Story Pack di “Star Wars Outlaws” arriva su GeForce NOW

La Forza è con il cloud — GeForce NOW consente agli utenti di accedere ai giochi e ai contenuti più recenti senza dover attendere aggiornamenti o patch. In questo appuntamento di GFN Thursday è in arrivo il primo Story Pack di Star Wars Outlaws, accompagnata da una nuova reward in-game per godersi il gioco in grande stile.

Inoltre, gli utenti potranno giocare S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl senza preoccuparsi delle specifiche hardware, grazie alla potenza di GeForce NOW.

Questo titolo è uno dei 5 nuovi giochi che vanno ad aggiungersi ai più di 2.000 giochi supportati nella libreria di GeForce NOW.Assumi il ruolo di uno stalker solitario in S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, il nuovo capitolo della leggendaria serie GSC Game World. Il gioco offre una combinazione unica di shooter in prima persona, simulazione immersiva e atmosfere horror, portando l'esperienza a un livello completamente nuovo.Inoltre, non dimenticate di iscrivervi a GeForce NOW Rewards per ottenere gratuitamente il Forest Commando Character Pack, che offre un set completo di equipaggiamenti per Kay e Nix in Star Wars Outlaws.

Questo pack è l'ideale per il nuovo Wild Card Story Pack, dove gli utenti potranno allearsi con il leggendario Lando Calrissian, il più abile operatore della galassia.Non siete ancora abbonati? Non perdete l'opportunità di provare tutti i vantaggi premium di un abbonamento Performance e Ultimate per 24 ore con il Day Pass, ora scontato del 25% fino a venerdì 22 novembre.Date un’occhiate alla lista dei giochi che saranno disponibili questa settimana agli utenti:

Towers of Aghasba (Nuovo rilascio su Steam, 19/11)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Nuovo rilascio su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 20/11)

Star Wars Outlaws (Nuovo rilascio su Steam, 21/11)

The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition (Epic Games Store, Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Fallout 3: Game of the Year Edition (Epic Games Store, Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass)

