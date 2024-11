Maltempo in Liguria: vento forte e alberi caduti a La Spezia e Imperia

Il maltempo ha colpito la Liguria, con interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione a causa del forte vento della scorsa notte. In provincia di La Spezia, i vigili sono intervenuti per numerosi alberi caduti che fortunatamente non hanno provocato danni né feriti. In provincia di Imperia, a Taggia e Vallecrosia, due alberi sono caduti sulle auto parcheggiate, danneggiandole, ma senza causare feriti.

Secondo le previsioni di Arpal, da questa mattina è previsto un nuovo ingresso della ventilazione settentrionale su tutto il territorio regionale, fino a burrasca, con rapido ritorno a cieli sereni anche nella giornata di sabato. L’azione dei venti sudoccidentali contribuirà alla mareggiata fino a oggi, che avrà entrambe le componenti di libeccio corto e libeccio lungo, mentre la sensazione di disagio fisiologico da freddo sarà incentivata dai venti settentrionali, in particolare nell’entroterra, dove si sommerà all’abbassamento della quota dello zero termico.

Il 2024 si conferma come uno degli anni più piovosi dell'ultimo decennio in Liguria, con abbondanti precipitazioni che potrebbero stabilire un nuovo record climatico. I dati di Arpal mostrano che, da febbraio in poi, le precipitazioni sono sempre state oltre la norma, con valori che hanno raggiunto i 900 mm medi in primavera, salendo a 1300 mm di fine settembre e superando adesso i 1600 mm.

Inoltre, Arpal ha emesso un avviso per mareggiata da libeccio, che si prevede sarà la più intensa del 2024, articolata in due fasi. Si tratterà probabilmente della più intensa mareggiata dell'anno, con onde fino a 7 metri al largo e venti da sudovest fino a burrasca forte e da nord fino a burrasca nelle diverse fasi, con raffiche prossime agli 80-90 km/h.

Le autorità regionali invitano la popolazione a prestare attenzione agli aggiornamenti in corso di evento e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti.

