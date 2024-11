Previsioni Meteo, in arrivo freddo: fine novembre con aria polare in Italia

L'Italia si prepara a un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche, con l'arrivo di aria polare prevista per la fine di novembre. Dopo un weekend caratterizzato da condizioni meteo stabili, una modesta perturbazione attraverserà il paese, anticipando l'ingresso di aria molto fredda proveniente dalla Russia.

In questi giorni, le temperature hanno mostrato valori al di sotto della media stagionale, soprattutto se confrontate con il trend degli ultimi anni. Secondo le previsioni di ilmeteo.it, non si prevedono variazioni significative all'inizio della prossima settimana. Dopo una breve tregua, una nuova perturbazione entrerà in scena martedì 26 novembre, causando un lieve peggioramento del tempo, inizialmente al Nord e successivamente estendendosi anche al Centro-Sud.

Particolare attenzione va prestata al periodo compreso tra il 28 e il 30 novembre. In queste date, correnti di origine polare provenienti dalla Russia potrebbero investire l'Europa orientale e l'Italia, determinando un calo significativo delle temperature, con valori ben al di sotto delle medie climatiche di riferimento.

Le condizioni invernali domineranno l'Italia all'inizio di dicembre, con la possibilità di precipitazioni nevose fino a quote molto basse. È consigliabile monitorare attentamente gli aggiornamenti meteo per essere preparati a eventuali disagi legati al maltempo.

