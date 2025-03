Indiana Jones e l'antico Cerchio arriva su PS5 ad aprile

L'acclamato Indiana Jones e l'antico Cerchio, creato da MachineGames in collaborazione con Lucasfilm Games, uscirà su PlayStation 5 il 17 aprile. Il titolo è stato premiato come "gioco d'avventura dell'anno" ai D.I.C.E. Awards, con oltre 40 punteggi perfetti in sede di recensione, e compare in più di 50 elenchi "Best of" e "Game of the Year" nel 2024. I pre-ordini sono ora disponibili per PlayStation 5; chi acquisterà la Premium Edition o il Bundle Collector's Edition otterrà due giorni di accesso anticipato a partire dal 15 aprile. Due leggende del genere avventura, Troy Baker e Nolan North, celebrano ciò che rende grandi le avventure e svelano la data di uscita di Indiana Jones e l’antico Cerchio per PlayStation 5 qui: https://youtu.be/E8AGM0m7iR0Preparati a vestire i panni dell'iconico avventuriero su PlayStation 5 e a vivere un viaggio in puro stile Indiana Jones ambientato nel 1937, tra gli eventi di I predatori dell'arca perduta e L'ultima crociata. In questa avventura per giocatore singolo di stampo cinematografico, userai la frusta e l'ingegno di Indy per esplorare un mondo incentrato sulla narrativa, fatto di avventure, azione coinvolgente ed enigmi intriganti. Combinando infiltrazione furtiva, corpo a corpo in soggettiva e sparatorie per aggirarti di soppiatto, combattere e risolvere rompicapi, affronterai forze sinistre in tutto il mondo nei panni di Indiana Jones. Indiana Jones e l’antico Cerchio è stato ottimizzato graficamente per PlayStation 5 Pro. In concomitanza con il lancio su PlayStation 5, potrai usare le nuove abilità con la frusta, Stagione di caccia e Mano svelta. Con “Stagione di caccia2, schioccare la frusta contro un nemico gli farà subire temporaneamente più danni dagli attacchi successivi, mentre con Mano svelta puoi disarmare un nemico e far volare la sua arma verso Indy. Queste nuove abilità saranno disponibili su tutte le piattaforme entro il 15 aprile. I pre-ordini digitali sono già disponibili per le console PlayStation 5. Consulta il tuo rivenditore locale per maggiori informazioni sulla disponibilità dei pre-ordini per l'edizione fisica. Trovi maggiori informazioni. Le opzioni di pre-ordine includono:

Standard Edition - Digitale + Fisica

Premium Edition - Digitale + Fisica

Bundle Collector's Edition - Solo fisica