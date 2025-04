Play 2025 - Arriva Fracture, il gioco da tavolo del player Red Bull Moonryde

Dal 4 al 6 aprile prenderà il via, a Bologna, l’edizione 2025 di Play - Festival del Gioco, la più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi "analogici" - da tavolo, di ruolo, di miniature, di carte, scientifici, per famiglie.

In questo scenario, in cui i tanti appassionati popoleranno i padiglioni di BolognaFiere, sfidandosi tra i tantissimi giochi che sarà possibile provare, arriva in anteprima esclusiva “Fracture”, l’esclusivo gioco da tavolo nato e sviluppato dalla mente del celebre player Red Bull Dario Ferracci, in arte Moonryde .

Progetto nato nel 2017, “Fracture” si presenta come un tower defense-survival che sfida i giocatori a difendere la propria base dall'assalto di mostri provenienti dalla cosiddetta Frattura. Con una plancia modulare esagonale e un massimo di 6 giocatori (o in modalità solitario), questo emozionante gioco da tavolo promette di offrire un'esperienza di gioco dinamica e coinvolgente.

Coloro che durante la tre giorni saranno presenti a Play, potranno provare “Fracture” in anteprima assoluta.

Play 2025 Bologna: Spin Master (RisiKo, Rubik's, Perplexus) - Al Play - Festival del Gioco, che si terrà da venerdì 4 a domenica 6 aprile per la prima volta nel quartiere fieristico di Bologna, Spin Master - Editrice Giochi offre speciali momenti di svago e divertimento con i suoi iconici brand – RisiKo!, Rubik’s, Perplexus, Scarabeo – e numerosi ospiti speciali.

HASBRO AL PLAY 2025 - Play: Festival del Gioco, in programma dal 4 al 6 aprile a BolognaFiere, è pronto ad accogliere con il solito entusiasmo fiumi di appassionati impazienti di giocare e divertirsi come sempre. Tra i principali player nel mondo del gioco, Hasbro sarà uno dei protagonisti della più grande Ludoteca d'Italia grazie a una serie di esclusive e novità incredibili, che i fan potranno scoprire allo stand B20, Pad 20.