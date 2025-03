Path of Exile 2: Dawn of the Hunt arriva ad Aprile

Una nuova caccia inizia in Path of Exile 2 il 4 aprile, 9pm CET, scatenando una nuova brutale era di carneficine. Dawn of the Hunt segna il primo major content update dal debutto del gioco in Early Access lo scorso anno.

Abbattete i nemici con la nuova classe Cacciatrice, un'abile utilizzatrice di Lancia e brocchiero specializzata nel combattimento ibrido in mischia e a distanza.

Padroneggiate e sfruttate la forza delle nuove cinque classi ascese: Ritualist, Amazon, Smith of Kitava, Tactician e Lich.

Decine di nuovi avversari e meccaniche revisionate vi aspettando nell’endgame.

Oltre cento nuovi oggetti unici e opzioni di crafting notevolmente ampliate per migliorare le vostre tecniche offensive.

Annientate i vostri nemici con la Cacciatrice

Indossate gli stivali sporchi di sangue della Cacciatrice, una guerriera abile e feroce che brandisce la lancia. Bandita dalla sua patria, ora insegue le sue prede con combattimenti a distanza e a corto raggio. Il suo brutale arsenale è progettato per far sentire il combattimento come un inseguimento senza tregua, sempre in movimento, entrando e uscendo dal raggio d'azione della mischia in un attimo.

La Cacciatrice può anche parare gli attacchi dei mostri in arrivo, stordendoli prima di rispondere con contrattacchi. Ad esempio, utilizzate Disengage dopo un parry per compiere un balzo, guadagnare una carica di Frenesia e scagliare con potenza la lancia.

Braccate la vostra preda con una serie di attacchi elementali della lancia per permettere alla Cacciatrice di utilizzare alcune delle catene di combo più lunghe mai create per qualsiasi classe.

Scatenate il caos con le cinque nuove classi ascese

Con cinque nuove classi Ascendancy, Dawn of the Hunt introduce nuovi modi per espandere le vostre build.

Ritualist (Huntress) – La Ritualist sacrifica carne e sangue, scatenando la forza vitale corrotta sui suoi nemici.

Amazon (Huntress) – Una cacciatrice senza equali che vive di precisione e di furia elementare. L'Ascensione delle Amazzoni trasforma le guerriere in cacciatrici d'élite, votate a proteggere gli Anziani Azmeri con precisione letale.

Lich (Witch) – La Lich fa a pezzi la propria anima, per dominare non-morte e caos. La Lich è maestra del Caos e delle Maledizioni, può usare la propria vita per potenziare la sua Energia

Smith of Kitava (Warrior) – Il Fabbro di Kitava forgia armi di distruzione nel fuoco e nella sofferenza. Abbracciate la pura potenza ed elevate le abilità del Fabbro entrando in risonanza con l'insaziabile Kitava.

Tactician (Mercenary) – Il Mercenario Tattico porta sul campo di battaglia il meglio della brutalità militare. In qualità di ex Blackguard Elite, il Tactician è in grado di decimare i mostri di Wraeclast e allo stesso tempo di guadagnare un ottimo compenso.

Affinate il vostro arsenale con le nuove gemme di supporto e abilità

Oltre a 20 nuove abilità con la lancia pensate per la cacciatrice, abbiamo altre due abilità molto attese.

Raise Spectre - Questa abilità consente di intrappolare ed evocare le anime di quasi tutti i mostri del gioco. Con centinaia di varianti di mostri in Path of Exile 2, avrete infinite possibilità per creare l'esercito di non morti perfetto.

Summon Rhoa Mount - Evocate un Rhoa per combattere al vostro fianco o cavalcatelo per muovervi velocemente mentre attaccate. Ma attenzione: subire troppi danni può farvi cadere, lasciandovi vulnerabili a un destino brutale.

Questa espansione apporta anche una massiccia revisione allo sviluppo del personaggio, aggiungendo oltre 100 nuove Gemme di supporto per migliorare la varietà delle build. Le gemme di supporto aggiungono una serie di effetti interessanti alle abilità esistenti, con modifiche game changing.

Ad esempio, gli Emocristalli trasformano gli effetti di sanguinamento in cristalli di Vaal esplosivi, mentre i Caltropi disseminano il campo di battaglia di ostacoli atti a rallentare i nemici.

Sbloccate un enorme potenziale con oltre 100 nuovi oggetti unici

Un potere sfrenato vi aspetta con i nuovi strumenti di crafting

Sono stati introdotti nuovi strumenti di crafting come ricompense in molte aree del gioco:

Sono state aggiunte oltre 20 nuove rune che consentono di creare nuove mod per i vostri equipaggiamenti.

Le rune ora scalano con più livelli, consentendo di ottenere mod più forti che rimangono valide nell'endgame.

Stiamo ampliando ulteriormente le opzioni di crafting introducendo mod più specializzate, la cui prima ondata arriverà nel prossimo content update.

L'oscurità è in agguato

Lo Spirito Azmeri è emerso a Wraeclast. Quando ci si avvicina, questo spirito fugge e potenzia i mostri che tocca, rendendoli più forti. Gli spiriti troveranno e possederanno anche mostri rari o unici, garantendo loro nuove abilità e nuove potenti ricompense. Esistono dodici tipi diversi di spiriti, ognuno con le proprie meccaniche e ricompense.

Nuove mappe

Dawn of the Hunt aggiunge 8 nuove mappe che offrono nuove sfide e ricompense. Ognuna di esse presenta nuovi e interessanti incontri.

Dovrete combattere contro mostri Rari speculari in una realtà mutevole e distorta in The Fractured Lake, oppure sarete spinti nelle selvagge foreste Ezomyte di The Phaaryl Megaliths, dove le pietre runiche si riempiono di energia. Sopravvivete al guanto di sfida alimentato dalla tempesta e alle ondate mortali dei boss e guadagnerete ricompense complete dai boss e rune esclusive.

Strongbox Uniche

Scoprite le quattro nuove Strongbox uniche, ognuna con una meccanica letale e preziose ricompense.

Ogham's Legacy presenta una pietra runica e una creatura morta che, se attivata, torna in vita come un potente Raro. Ogni sconfitta innesca un'altra resurrezione con l'aggiunta di modificatori che rendono la battaglia progressivamente più difficile, ma anche più gratificante.

Ixchel’s Torment sfruttate l'antica taumaturgia Vaal, scatenando guardiani potenziati dal Caos per proteggere un potente artefatto. Sopravvivendo all'assalto, sarete ricompensati con un oggetto unico caratterizzato da uno specifico modificatore Corrotto.

Essenze corrotte

Le Essenze ricevono importanti aggiornamenti, con quattro nuove Essenze Corrotte - Hysteria, Delirium, Horror e Insanity - che offrono nuove meccaniche di combattimento e nuovi potenti risultati di crafting, come la garanzia di incantesimi doppi quando si usa un Vaal Orb sulle cinture.

Ripulire la corruzione

La Corruzione ha continuato a diffondersi in tutta Wraeclast e si è formata in zone sempre più grandi. Al centro di ognuna di esse si trova un Nexus Corrotto, sede di tre nuovi terrificanti boss, amalgami della Corruzione stessa.

Una volta sconfitti questi boss, tutte le aree rimaste all'interno della zona di Corruzione verranno ripulite. Le mappe ripulite hanno nuovi mostri, un nuovo boss e un proprio set di modificatori e ricompense.

Duello con gli esiliati ribelli

Durante i vostri viaggi vi capiterà di incontrare dei Rogue Exiles, ovvero persone che come voi sono state esiliate e sono apertamente ostili. Vi sfideranno - un combattimento all'ultimo sangue. Questi Esiliati sono in grado di schivare, di seguire i vostri movimenti e di contrastare i vostri attacchi. I Rogue Exiles utilizzano le stesse abilità disponibili per i giocatori e persino gli stessi oggetti. Non si limitano a indossare questi oggetti, ma sanno come sfruttare le unicità che utilizzano.

Naturalmente, se riuscirete a uccidere questi Esiliati, otterrete tutti i loro drop!

Miglioramenti dinamici all'endgame

Dawn of the Hunt riequilibra in modo significativo l'endgame. Il numero di torri è stato drasticamente ridotto, ma sono state rese molto più potenti. Le Tavolette ora influenzano il doppio delle aree e l'utilizzo di Mappe di livello superiore nelle Torri aumenta ulteriormente questo numero. Inoltre, ogni Torre potrà consumare fino a tre Tavolette contemporaneamente.

Queste modifiche riducono in modo significativo la quantità di ore richiesto in endgame, migliorando al contempo la capacità di utilizzarle. Inoltre, le Torri possono ora spawnare con tutte le meccaniche e hanno i propri nuovi Boss!

Preparatevi alla Caccia

Sorgete come cacciatori o cadete come prede dal 4 aprile. Dawn of the Hunt sarà inoltre disponibile nelle attuali leghe Early Access per tutti coloro che vogliono continuare a giocare con i loro personaggi. Si raccomanda di iniziare con un nuovo personaggio per ottenerne tutti i vantaggi.

Tuffatevi nel caos di Path of Exile 2: Dawn of the Hunt su PC, Steam, PlayStation, Xbox, ed Epic Games Store. Dawn of the Hunt sarà disponibile dal 4 aprile su tutte le piattaforme.