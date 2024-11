Pecco Bagnaia: autocritica e determinazione per tornare campione MotoGP

Dopo due anni di dominio, Pecco Bagnaia ha ceduto il trono della MotoGP a Jorge Martín, che ha conquistato il suo primo titolo mondiale nell'ultima gara a Barcellona. Nonostante la sconfitta, Bagnaia si è dichiarato orgoglioso dei risultati ottenuti e ha riconosciuto i propri errori come opportunità di crescita. "Anche se ho perso per sbagli miei, mi sento comunque orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato. Non considero il risultato come sconfitta perché imparo dai miei errori", ha affermato in conferenza stampa al termine dei test Ducati sul circuito catalano.

Determinato a riconquistare il titolo nel 2025, Bagnaia ha citato l'esempio del suo futuro compagno di squadra, Marc Márquez: "Guardiamo le statistiche di Marquez. In MotoGP, dopo aver vinto due Mondiali consecutivi, ha perso nel 2015. Poi ne ha conquistati quattro di fila. Non si sa mai cosa riserva il futuro." Con 27 anni, Bagnaia si considera ancora giovane e prevede di avere "ancora 8 o forse anche 10 anni di gare davanti a me". Il suo obiettivo è "aumentare il numero di Mondiali", pur non focalizzandosi esclusivamente sui numeri in questa fase della carriera.

Riflettendo sulle cadute avvenute durante la stagione, Bagnaia ha evidenziato la necessità di migliorare la gestione di determinate situazioni in gara. Ha menzionato incidenti specifici, come quelli a Portimão con Marc Márquez, a Jerez con Brad Binder e ad Aragón con Álex Márquez, riconoscendo che "erano situazioni che, forse, avrei potuto evitare". Questa autocritica dimostra la sua volontà di apprendere dagli errori per migliorare continuamente.

Con umiltà e determinazione, Pecco Bagnaia si prepara a una nuova stagione, consapevole delle sfide future e pronto a lavorare per tornare al vertice della MotoGP.

