MotoGP Jerez: Quartararo firma la pole record, Ducati all'inseguimento

Fabio Quartararo conquista la pole position a Jerez con un giro record in 1:35.610, interrompendo un digiuno di 1133 giorni. Il pilota Yamaha precede di soli 0.033 millesimi Marc Marquez e di 0.145 millesimi Francesco Bagnaia, che scatteranno rispettivamente dalla seconda e terza posizione nel Gran Premio di domani 27 aprile. In seconda fila si piazzano Alex Marquez, Franco Morbidelli e Maverick Vinales. Alle 15 la MotoGP tornerà in pista per la gara sprint, che assegnerà i primi punti del weekend spagnolo.

MotoGP Jerez: orari e dove vedere la gara sprint in TV

Weekend ricco di emozioni per la MotoGP con il Gran Premio di Jerez, quinto appuntamento del Motomondiale e primo europeo della stagione.

MotoGP Jerez: orari e diretta TV di libere e pre qualifiche del 25 aprile

La MotoGP torna in azione per il quinto appuntamento del Mondiale 2025 sul Circuito Angel Nieto di Jerez, in Spagna.

MotoGP Qatar: trionfa Marc Marquez, Bagnaia chiude terzo dopo una rimonta

Marc Marquez conquista il Gran Premio del Qatar, centrando la terza vittoria nelle prime quattro gare del Mondiale MotoGP 2025 e tornando a vincere a Lusail a undici anni dal suo primo successo su questo tracciato.