MotoGP Jerez: orari e dove vedere la gara sprint in TV

Weekend ricco di emozioni per la MotoGP con il Gran Premio di Jerez, quinto appuntamento del Motomondiale e primo europeo della stagione. Sabato 26 aprile si disputano qualifiche e gara sprint, che prenderà il via alle 15, dopo la terza sessione di prove libere e le qualifiche mattutine.

La gara sprint assegnerà i primi punti del fine settimana, mentre la gara principale è in programma domenica 27 aprile. L'evento sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport, con copertura su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, oltre che in streaming su Now.

La MotoGP torna in azione per il quinto appuntamento del Mondiale 2025 sul Circuito Angel Nieto di Jerez, in Spagna.

Marc Marquez conquista il Gran Premio del Qatar, centrando la terza vittoria nelle prime quattro gare del Mondiale MotoGP 2025 e tornando a vincere a Lusail a undici anni dal suo primo successo su questo tracciato.

Oggi, domenica 13 aprile 2025, si disputa il Gran Premio del Qatar, quarto appuntamento del Campionato Mondiale MotoGP 2025, sul circuito di Lusail.