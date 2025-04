MotoGP Jerez: orari e diretta TV di libere e pre qualifiche del 25 aprile

La MotoGP torna in azione per il quinto appuntamento del Mondiale 2025 sul Circuito Angel Nieto di Jerez, in Spagna. Oggi, venerdì 25 aprile, il programma prevede la prima sessione di prove libere alle 10:45, seguita dalle pre qualifiche alle 15:00.

Dopo il trionfo in Qatar, Marc Marquez punta a confermarsi anche nella gara di casa, cercando di consolidare il vantaggio sul fratello Alex Marquez nella classifica piloti. In caccia c’è anche Pecco Bagnaia, reduce dalla vittoria ad Austin e terzo nella generale a -26 da Marc.

Le sessioni di oggi del GP di Spagna saranno trasmesse in diretta TV e in esclusiva su Sky Sport MotoGP, con streaming disponibile su Sky Go e NOW.

Potrebbe interessarti anche:

MotoGP Qatar: trionfa Marc Marquez, Bagnaia chiude terzo dopo una rimonta

Marc Marquez conquista il Gran Premio del Qatar, centrando la terza vittoria nelle prime quattro gare del Mondiale MotoGP 2025 e tornando a vincere a Lusail a undici anni dal suo primo successo su questo tracciato.

MotoGP Qatar 2025: Marc Marquez in pole, Bagnaia 11° dopo la caduta in qualifica

Oggi, domenica 13 aprile 2025, si disputa il Gran Premio del Qatar, quarto appuntamento del Campionato Mondiale MotoGP 2025, sul circuito di Lusail.

MotoGP Qatar: Marquez domina la Sprint, doppietta Ducati con Alex secondo, Bagnaia solo ottavo

Marc Marquez conquista la Sprint Race del GP del Qatar, quarta tappa del Mondiale MotoGP 2025. Il pilota spagnolo della Ducati ufficiale parte dalla pole e chiude davanti a tutti, tornando in testa alla classifica iridata con 98 punti.