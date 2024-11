Coppa Davis 2024: Italia in difficoltà contro l'Argentina, Musetti sconfitto da Cerundolo

La fase finale della Coppa Davis 2024 è iniziata in salita per l'Italia. Nel primo incontro dei quarti di finale contro l'Argentina, Lorenzo Musetti ha ceduto a Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-4, 6-1.

Nel primo set, Musetti ha avuto tre opportunità di break, ma non è riuscito a concretizzarle. Cerundolo ha mantenuto la calma e ha strappato il servizio all'azzurro nel settimo game. Nonostante un tentativo di reazione da parte di Musetti, che ha ottenuto un controbreak, Cerundolo ha sfruttato alcuni errori non forzati dell'italiano per ottenere un ulteriore break decisivo, chiudendo il set 6-4.

Nel secondo set, Musetti ha subito un break iniziale e, nonostante i tentativi di recupero, ha ceduto nuovamente il servizio a Cerundolo nel quinto game. Il tennista argentino ha mantenuto il controllo del gioco, vincendo il parziale con un netto 6-1.

Ora, l'Italia si affida a Jannik Sinner, numero uno al mondo, che affronterà Sebastian Baez nel secondo singolare, con l'obiettivo di pareggiare l'incontro e mantenere vive le speranze di qualificazione.

Coppa Davis 2024: Australia supera gli USA e attende Italia o Argentina in semifinale - L'Australia ha conquistato l'accesso alle semifinali della Coppa Davis 2024, superando gli Stati Uniti con un punteggio di 2-1 nei quarti di finale disputati a Malaga. Il match decisivo è stato il doppio, dove la coppia australiana composta da Jordan Thompson e Matthew Ebden ha prevalso su Tommy Paul e Ben Shelton con un doppio 6-4 in appena un'ora e 15 minuti di gioco.

Coppa Davis 2024: Italia-Argentina ai quarti di finale - Oggi l'Italia affronta l'Argentina nei quarti di finale della Coppa Davis 2024, con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La partita è in programma alle 17:00 al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, Spagna.

Coppa Davis 2024: Italia-Argentina oggi a Malaga, orario, formazioni e dove seguirla - Oggi, giovedì 21 novembre 2024, l'Italia affronta l'Argentina nei quarti di finale della Coppa Davis, con inizio previsto alle ore 17:00 presso la Martin Carpena Arena di Malaga. La squadra azzurra, campione in carica, è guidata dal capitano Filippo Volandri e presenta una formazione di alto livello.