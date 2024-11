PANINI COMICS @ MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS 2024

Tante novità e grandi incontri con autori nazionali e internazionali dal 22 novembre al 24 novembre a Rho Fiera Milano

Panini Comics torna a Milan Games Week & Cartoomics (Fiera Milano Rho, padiglione 11, stand G01-K04) – di scena da venerdì 22 novembre a domenica 24 novembre – con novità editoriali imperdibili e importanti incontri con i migliori autori nazionali e internazionali all’interno dell’area Planet Comics & Books. Tra gli ospiti di questa edizione, protagonisti di incontri speciali e firmacopie, la leggenda Jason Aaron – che arriva in Italia con una serie di novità imperdibili – Bartosz Sztybor, Claudio Sciarrone, Corrado Mastantuono, David Lopez, Giada Perissinotto, Lorenzo Pastrovicchio, Pepe Larraz, Simone di Meo e Valerio Schiti.

Scrittore di fumetti di successo da oltre due decenni e vincitore di numerosi premi, Jason Aaron è diventato uno degli autori più importanti della Casa delle Idee realizzando storie indimenticabili per Avengers, Ghost Rider, Thor, Doctor Strange, Wolverine e X-Men. A Milano Jason Aaron, oltre a Zio Paperone e il Decino dell’Infinito, presenta la serie DC Batman Off-World e la nuova serie Teenage Mutant Ninja Turtles (disponibile anche con cover in versione variant firmata da Lee Bermejo) per celebrare il 40° anniversario delle Tartarughe Ninja. Aaron sarà protagonista di diversi appuntamenti da non perdere. Venerdì 22 alle 16:30 parteciperà insieme a Pepe Larraz all’incontro Marvel Legacy – L’eredità della Marvel di ieri negli autori di oggi, un viaggio sull’importanza dei classici nel fumetto moderno. Sabato 23, alle 12:30, prenderà parte a 40 anni di Teenage Mutant Ninja Turtles, una grande celebrazione delle icone pop del fumetto indipendente. Sempre sabato, alle 19:00, sarà protagonista dell’evento Zio Paperone e il Decino dell’Infinito, dedicato alla genesi della prima storia Disney realizzata in collaborazione con Marvel, insieme a Lorenzo Pastrovicchio, Giada Perissinotto e Stefano Ambrosio. Infine, domenica 24 alle 14:30, sarà il momento di Universi Assoluti, una retrospettiva sulla carriera di Aaron, che ha spaziato in ogni genere e tipologia di fumetto.

Un altro grande ospite di questa edizione di Milan Games Week & Cartoomics è Bartosz Sztybor, che sarà presente con il primo Omnibus di Cyberpunk 2077 e, insieme all’eccezionale disegnatore Corrado Mastantuono, con l’edizione Artist Edition di The Witcher: Corvo Bianco, una nuova serie a fumetti ambientata nel celebre universo di The Witcher. Sztybor sarà protagonista, alle 14:30 di venerdì 22 novembre, dell’incontro Cyberpunk 2077 – Night City Blues, un viaggio a Night City che spazierà dal videogioco al fumetto, all’anime, fino all’RPG. L’evento sarà condotto da Marco Mottura e Francesco Fossetti di RoundTwo.

Dall’universo Marvel arrivano due grandi nomi: Valerio Schiti, che dal 2012 collabora con la Casa delle Idee ed è attualmente impegnato con Jonathan Hickman sulla maxi serie G.O.D.S., che sta entusiasmando i fan, e Pepe Larraz, una delle punte di diamante tra gli X-autori, recentemente al lavoro su Blood Hunt, la nuova e violenta miniserie Marvel del 2024. Entrambi gli autori saranno protagonisti del panel X-Men: Lunga vita all’era di Krakoa per una retrospettiva sull’incredibile lavoro di worldbuilding dell’era di Krakoa degli X-Men, sabato 23 alle ore 16:00.

In Fiera sarà presente anche l’autore DC Simone Di Meo. Oltre ad aver realizzato il poster ufficiale di Milan Games Week & Cartoomics 2024, sarà protagonista di una mostra a lui dedicata in esclusiva realizzata da Panini Comics, Edizioni BD e J-POP Manga. In compagnia di Pepe Larraz, poi, Simone Di Meo parteciperà all’incontro Europe Superpowers, domenica 24 alle 16:30, un panel dedicato ad approfondire l’impatto dei disegnatori europei sulla scena fumettistica americana.

Non può mancare il talento Disney, rappresentato per l’occasione da tanti autori di grande rilievo. Corrado Mastantuono ha realizzato in esclusiva per la Fiera una variant cover del numero 3600 di Topolino a tema retrogaming, disponibile anche in fumetteria e su Panini.it dalla settimana successiva alla Fiera. Claudio Sciarrone presenta invece il volume Topolino 3D, che include due storie a fumetti da leggere con gli appositi occhialini 3D allegati. Lorenzo Pastrovicchio e Giada Perissinotto, invece, portano gli albi speciali What If…, che sanciscono la collaborazione tra Disney e Marvel, facendo interpretare a Paperi e Topi i grandi super eroi della Casa delle Idee! Da non perdere poi le 6 nuove variant di “Zio Paperone e il Decino dell’Infinito”, scritta dal leggendario Jason Aaron, in formato comic book americano. Le copertine sono realizzate da Esad Ribic, Elizabeth Torque, Pepe Larraz, John Romita Jr., Steve McNiven e J. Scott Campbell.

Tra le novità Planet Manga disponibili in Fiera: L'Uomo Tigre – Tiger Mask New Edition 1, una nuova edizione in sette volumi della pietra miliare del fumetto giapponese. Blade & Bastard 1, un dark fantasy intriso di sangue e cenere ispirato ai leggendari dungeon crawl Wizardry. E alla fiera dedicata al mondo videoludico, non può mancare il primo numero di Kingdom Hearts III, la nuova avventura del manga tratto dalla saga di videogiochi di culto targati Disney e Square Enix, in versione regular e variant. Infine, Panini Comics e Star Comics uniscono le forze in un team-up senza precedenti presentando le due attesissime Collabovariant di Black Clover 38 e My Hero Academia 40. Saranno disponibili dal 20 novembre solo in fumetteria e a Milan Games Week presso gli stand Panini Comics e Star Shop.

Un weekend imperdibile all’insegna di incontri, novità e appuntamenti straordinari da non perdere, con le storie più avvincenti e gli autori più leggendari alla Milan Games Week & Cartoomics, da venerdì 22 a domenica 24 novembre. Tutti i dettagli sulle sessioni di firmacopie e ulteriori informazioni sono disponibili sui canali social ufficiali Panini Comics e su Panini.it.

