Ravensburger alla Milan Games Week & Cartoomics 2024: Gioco, Emozione e Novità Incredibili

Immergiti nel mondo dei giochi Ravensburger con anteprime esclusive, tornei emozionanti e tanto divertimento per grandi e piccoli!

Preparati a vivere un'esperienza unica alla Milan Games Week & Cartoomics 2024! Ravensburger ti aspetta da venerdì 22 a domenica 24 novembre presso il polo fieristico di Rho Fiera Milano, al PAD 9 – G01, con uno stand che sarà un vero paradiso per gli appassionati di giochi da tavolo e di carte. Scopri le ultime novità, immergiti nei titoli più amati e vivi la magia del gioco come mai prima d’ora. Ecco cosa ti aspetta:

Disney Lorcana TCG

Non perdere l'occasione di scoprire in anteprima Mare di Azzurrite, il sesto set di Disney Lorcana TCG, disponibile negli hobby store dal 15 novembre e in vendita ovunque dal 27 novembre. Alla Milan Games Week potrai partecipare a un vero evento di prerelease aperto a tutti!

Tornei Pack Rush: Sfida altri giocatori in tornei avvincenti, con una quota d’iscrizione di 12€, che include una bustina di The First Chapter e una di Mare di Azzurrite. Le partite si svolgeranno durante tutti i giorni della fiera, ininterrottamente dall’apertura dei cancelli fino alle 18:00, regalandoti emozioni indimenticabili. In palio, le meravigliose carte promo del set 5 e del set 6!

Demo di Preludio: Non hai mai giocato? Nessun problema! Prova Preludio, il boxed set perfetto per imparare a giocare a Disney Lorcana TCG. Grazie alle guide incluse, potrai imparare le regole mentre giochi e costruire passo dopo passo le tue abilità strategiche.

Inoltre, i tavoli demo di Disney Lorcana saranno sempre a tua disposizione per scoprire e approfondire le dinamiche di questo gioco di carte collezionabili che continua a conquistare sempre più gli appassionati Disney.

Oh My Pigeons!

Preparati al divertimento con la versione gigante di Oh My Pigeons!, il gioco che trasforma i piccioni in protagonisti esilaranti. Attira i volatili dei tuoi avversari, ostacolali con dispetti unici e dimostra di essere il re della piccionaia. Partecipa alle demo durante tutti i giorni della fiera!

Disney Villainous

Sabato 23 novembre, dalle 10:00 alle 18:00, vieni ad assistere al torneo più malvagio di sempre! I migliori giocatori italiani di Disney Villainous si sfideranno in una gara all’ultima strategia, organizzata in collaborazione con la community di Villainous Italia. Approfitta di questa occasione per imparare dai campioni e affinare le tue abilità per dominare le future partite con gli amici.

Shop Ravensburger

Allo stand troverai anche una selezione di prodotti irresistibili, tra cui:

That’s Not a HatMinecraft ExplorerWord AroundNaruto PushMinecraft Heroes of the VillageCold Case FamilyTutti i titoli di Disney Villainous, comprese le ultime novità Sugar & Spite e Filled with FrightOh My Pigeons!

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza immersiva nel mondo dei giochi Ravensburger. Ti aspettiamo alla Milan Games Week & Cartoomics 2024 per giornate all’insegna del divertimento e della condivisione!

