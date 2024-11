Jyamma Games ed Enotria: The Last Song a Milan Games Week & Cartoomics 2024

SUL CENTRAL STAGE, I RETROSCENA DELLO SVILUPPO DI ENOTRIA: THE LAST SONG E L’ULTIMA PATCH DEL GIOCO DISPONIBILE NELLA FREEPLAY AREA

Rilasciato a settembre su PC e PlayStation 5, Enotria: The Last Song continua ad accogliere i feedback della community internazionale, con una serie di aggiornamenti pensati per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco. Un panel dedicato ai retroscena dello sviluppo, si svolgerà domenica 24 novembre, dalle ore 10:30, sul Central Stage di Milan Games Week & Cartoomics (padiglione 13), dove gli sviluppatori del souls-like italiano condivideranno i dettagli dei prossimi update in anteprima. Presso la Freeplay Area, inoltre, i visitatori dell’evento potranno provare l’ultima versione del gioco.

Sviluppato da Jyamma Games, la casa di sviluppo italiana che ha fatto della sua terra un videogame, Enotria: The Last Song è il videogioco RPG d’azione in stile Souls che ha incantato il pubblico di tutto il mondo grazie, soprattutto, alla sua atmosfera onirica e luminosa. Pubblicato lo scorso settembre su PC e PlayStation 5, per Enotria: The Last Song sono in arrivo nuovi aggiornamenti volti a migliorare l’esperienza di gioco e a soddisfare i tanti feedback ricevuti dalla community internazionale.

Il futuro di questo ormai iconico titolo verrà condiviso in anteprima con i visitatori di Milan Games Week & Cartoomics, il festival dedicato alla cultura pop che aprirà le sue porte ai tantissimi appassionati di videogiochi, giochi da tavolo, fumetti, cinema e musica dal 22 al 24 novembre, presso Fiera Milano (Rho). Sul Central Stage, sito nel padiglione 13, dalle ore 10:30 di domenica 24 novembre, infatti, si terrà il panel “Jyamma Games - Enotria: The Last Song, un dietro le quinte per approfondire la storia e lo sviluppo del souls-like italiano” con Roberto Pavan (Gameplay Director) e Diego Zamprogno (Technical Director).

Nel corso di questo appuntamento esclusivo, gli stessi sviluppatori di Enotria: The Last Song si renderanno disponibili per rispondere alle curiosità degli appassionati di videogiochi e non solo, condividendo, inoltre, un punto di vista inedito sulle idee, sullo sviluppo e sul futuro del gioco. Presso la Freeplay Area del padiglione 13, saranno inoltre presenti 10 postazioni che offriranno a tutti i visitatori e ai più curiosi, la possibilità di provare il titolo aggiornato alla sua ultima versione, con l’occasione di condividere le proprie opinioni con alcuni dei creator di punta del mondo del gaming.

In preparazione a questo incontro, il prossimo update è previsto per oggi, 21 novembre e con esso, verranno introdotte novità, miglioramenti e fix elencati di seguito:

NEW Preset Equipaggiamento: I Preset ti permettono di memorizzare fino a 5 set di equipaggiamento. Puoi memorizzarli per utilizzarli in un secondo momento o per copiarli da un set all’altro. È possibile accedere ai Preset dal tasto “Gestisci Equipaggiamento” nel menu Equipaggiamento, presso qualsiasi Nodo della Realtà (bonfire). [PC] I Preset sono memorizzati in una cartella dedicata all’interno di ciascun Profilo. È possibile condividere o importare preset da altri giocatori con facilità, semplicemente copiando e incollando il file.

Nella schermata delle statistiche delle armi è stata aggiunta una nuova statistica, il Danno Medio. Si tratta di un valore unico tra Fisico, Ardore e il danno Elementale, per valutare il danno complessivo di un’arma con un colpo d’occhio. Questa statistica permette anche di identificare il Preset Equipaggiamento con il danno più elevato, quando si visualizza un Preset.

Il valore di rarità dell’arma è ora visibile più chiaramente e scritto nell’inventario.

Il bordo che indica la rarità dell’arma è ora visibile anche sulla HUD, nel momento in cui si raccoglie del loot. L’informazione sulla Rarità è anche stata aggiunta nei dettagli dell’arma, per abbinarsi ai bordi.

Il menu di Fast Travel ora mostra quali Nodi di Realtà presentano nelle vicinanze un'incudine per migliorare l’equipaggiamento.

Risolti alcuni problemi visivi minori nel menu del Negozio.

Aggiornate e unificate le definizioni italiane da “Longsword” a “Spada Lunga” per rispecchiare meglio la classe.

Implementate alcune visuali di telecamera per rendere più fruibile l’esplorazione dei giocatori attraverso varie aree.

La meccanica di respec è stata spostata da Pulcinella a Veltha.

Aggiunti input esposti sulla sezione di menu del tutorial iniziale.

Cambiando il set attivo ora gli HP scalano in percentuale.

Una cutscene di Veltha è stata aggiunta per favorire l’immersione nel mondo di gioco.

Aggiunta una leggera luce al corpo del personaggio per rendere la visibilità migliore in alcune aree scure.

La seconda fase di Giangurgolo è stata migliorata per offrire un’esperienza di combattimento migliore.

HLOD (Hierarchical Level of Detail) leggermente migliorato, e stiamo continuando ad apportare migliorie.

Il Golden path e la guidance di Litumnia sono stati migliorati per facilitare l’esplorazione.

Migliorata l’illuminazione di tutto il gioco.

Perfezionata la qualità di SFX di vari elementi di gameplay, per migliorare il feedback.

Fixato il bug dei trofei per PS5

Ravensburger alla Milan Games Week & Cartoomics 2024: Gioco, Emozione e Novità Incredibili - Immergiti nel mondo dei giochi Ravensburger con anteprime esclusive, tornei emozionanti e tanto divertimento per grandi e piccoli!Preparati a vivere un'esperienza unica alla Milan Games Week & Cartoomics 2024! Ravensburger ti aspetta da venerdì 22 a domenica 24 novembre presso il polo fieristico di Rho Fiera Milano, al PAD 9 – G01, con uno stand che sarà un vero paradiso per gli appassionati di giochi da tavolo e di carte.

TOPOLINO @ MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS 2024 - In occasione di Milan Games Week & Cartoomics – di scena dal 22 al 24 novembre nei padiglioni di Rho Fiera – Topolino si prepara a sorprendere i suoi lettori con contenuti speciali, appassionanti storie da non perdere, e appuntamenti con gli autori.

Nintendo presente al Milan Games Week & Cartoomics 2024 - NINTENDO A MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS 2024UNO STAND ANCORA PIÙ GRANDE, TANTE NOVITÀ, UN PALCO SEMPRE ATTIVO E IL POKÉMON BATTLE LAB TUTTO DA SCOPRIRETorna anche quest’anno l’appuntamento con Nintendo a Milan Games Week & Cartoomics, dove un ampio e vivace stand a tema accoglierà tutti i visitatori della manifestazione.