TOPOLINO @ MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS 2024

In occasione di Milan Games Week & Cartoomics – di scena dal 22 al 24 novembre nei padiglioni di Rho Fiera – Topolino si prepara a sorprendere i suoi lettori con contenuti speciali, appassionanti storie da non perdere, e appuntamenti con gli autori. Sarà un numero di grandi sorprese quello disponibile da mercoledì 20 novembre – in edicola, fumetteria, su Panini.it e poi, naturalmente, in Fiera – a partire dalla cover celebrativa per il numero 3600 dell’amatissimo settimanale a fumetti, disegnata da Andrea Freccero. In anteprima in Fiera, poi, Topolino proporrà un’eccezionale cover variant a tema retrogaming disponibile successivamente in fumetteria – firmata dal Maestro Corrado Mastantuono.

Il numero 3600, tra le tante avventure a fumetti proposte, conterrà una chicca per veri intenditori: La coppa dei fanfaroni. Scritta dallo statunitense Peter David e disegnata da Claudio Sciarrone nel 2010, rimasta inedita fino ad oggi. La coppa dei fanfaroni è legata al ciclo di Disney Epic Mickey, ispirato all’universo dell’omonimo videogioco. In calce al numero e con senso di lettura rovesciato, alla storia è dedicata anche una flip cover, che si aggiunge a quella realizzata da Andrea Freccero per celebrare il traguardo del 3600° numero.

Inoltre in edicola, fumetteria e su panini.it con Topolino 3600 è disponibile la prima uscita della Tombola di Paperino! La seconda uscita di questo classicissimo gioco natalizio arriverà invece con Topolino 3601 mercoledì 27 novembre.

In contemporanea Panini Comics annuncia anche l’attesa riedizione del volume Disney Epic Mickey – La leggendaria sfida di Topolino, ulteriore adattamento a fumetti, scritto dallo stesso Peter David per le matite di Fabio Celoni e Paolo Mottura, basato sul videogioco. All’epoca del suo debutto su console, Disney Epic Mickey – La leggendaria sfida di Topolino ha segnato un momento epocale per Topolino, proposto in una versione “epica” appunto, . La graphic novel – un’avventura colorata a colpi di pennello che riprende lo stile del videogioco disegnato da Warren Spector nel 2010 – racconta le sue vicende nell’ipercinetico mondo di Rifiutolandia, devastato dalla malvagita` di Macchia Nera. La missione di Topolino e` quella di riportare la pace nel regno dei cartoon dei primi cortometraggi e lungometraggi Disney, alleandosi con personaggi come il Gremlin Gus e Oswald il coniglio fortunato. A completare il volume, una serie di pagine di commento e approfondimento.

Un appuntamento da non perdere, dunque, per tutti gli appassionati dei videogiochi e delle grandi avventure d’autore. Le storie più appassionanti e alcuni degli autori più amati attendono i lettori allo stand Panini (Padiglione 11, stand F01-G04) da venerdì 22 a domenica 24 novembre. Maggiori informazioni e dettagli sui canali social ufficiali e su

Panini.it

.