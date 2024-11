Coppa Davis 2024: Italia-Argentina ai quarti di finale

Oggi l'Italia affronta l'Argentina nei quarti di finale della Coppa Davis 2024, con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La partita è in programma alle 17:00 al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, Spagna.

Regolamento della Coppa Davis 2024

La Coppa Davis ha introdotto alcune modifiche al proprio regolamento. Ogni incontro tra nazioni prevede tre match: due singolari e un doppio. Il primo singolare è disputato dal secondo miglior tennista della squadra, mentre il secondo singolare vede scendere in campo il giocatore di punta, secondo il ranking ATP. Nel doppio, la scelta dei giocatori è affidata al capitano della squadra, senza obbligo di schierare specialisti del doppio.

Ogni match si disputa al meglio dei tre set. In caso di parità 6-6 nel set decisivo, si ricorre al tie-break per determinare il vincitore. Questa formula mira a rendere le partite più dinamiche e a ridurre la durata degli incontri.

Dove seguire la partita

La sfida tra Italia e Argentina sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2, con la possibilità di seguire gli incontri in chiaro. Per gli abbonati, le partite sono disponibili anche su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su RaiPlay, NOW e Sky Go.

Calendario delle partite

- Quarti di finale:

Martedì 19 novembre: Spagna vs Paesi Bassi, ore 17:00

Mercoledì 20 novembre: Germania vs Canada, ore 12:00

Giovedì 21 novembre: Stati Uniti vs Australia, ore 10:00 Italia vs Argentina, ore 17:00

Venerdì 22 novembre: Semifinale: Germania/Canada vs Spagna/Paesi Bassi, ore 17:00

Sabato 23 novembre: Semifinale: Italia/Argentina vs Stati Uniti/Australia, ore 13:00

Domenica 24 novembre: Finale, ore 16:00



L'Italia, campione in carica, è tra le favorite per la vittoria finale, forte della presenza di Jannik Sinner, numero uno al mondo, e di una squadra di alto livello.

Per ulteriori dettagli sul regolamento e sul calendario della Coppa Davis 2024, è possibile consultare il sito ufficiale della competizione.

