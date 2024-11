Sgarbi e la banana di Cattelan venduta per 6,2 milioni: arte come concetto mentale

L'opera "Comedian" di Maurizio Cattelan, una banana fissata al muro con del nastro adesivo, è stata venduta all'asta da Sotheby's a New York per 6,2 milioni di dollari, superando ampiamente la stima iniziale di 1-1,5 milioni di dollari.L'acquirente è Justin Sun, imprenditore nel settore delle criptovalute e fondatore di TRON, che ha dichiarato di voler mangiare la banana come parte dell'esperienza artistica.

L'opera, presentata per la prima volta nel 2019 ad Art Basel Miami Beach, ha suscitato dibattiti sul valore e il significato dell'arte contemporanea. In passato, la banana è stata mangiata da artisti e visitatori, evidenziando la natura effimera e concettuale del lavoro.

Il critico d'arte Vittorio Sgarbi ha commentato che questo evento dimostra come l'opera d'arte sia diventata un "bene di fuga", trasformandosi da oggetto materiale a concetto mentale. Secondo Sgarbi, Cattelan indica una nuova direzione per la creatività, enfatizzando l'aspetto spirituale dell'arte.

Comedian di Maurizio Cattelan: la banana attaccata al muro venduta per 6,2 milioni di dollari - L'opera "Comedian" dell'artista italiano Maurizio Cattelan, che consiste in una banana fissata al muro con del nastro adesivo, è stata venduta all'asta da Sotheby's a New York il 20 novembre 2024 per 6,2 milioni di dollari, comprese le commissioni. La casa d'aste aveva stimato la vendita tra 1 e 1,5 milioni di dollari.

La banana di Maurizio Cattelan all'asta: stimata 1 milione di dollari - L'opera "Comedian" dell'artista italiano Maurizio Cattelan, che consiste in una banana fissata al muro con del nastro adesivo, sarà messa all'asta da Sotheby's a New York il 20 novembre 2024. La stima iniziale oscilla tra 1 e 1,5 milioni di dollari. Presentata per la prima volta nel 2019 alla fiera Art Basel Miami Beach, "Comedian" ha suscitato un ampio dibattito sul valore e sul significato dell'arte contemporanea.

Alessandro Cattelan alla Guida di Sanremo Giovani 2025 - Carlo Conti ha annunciato ufficialmente che Alessandro Cattelan condurrà il talent show "Sanremo Giovani", in onda su Rai2 a partire dal 12 novembre 2024. Il programma, che durerà cinque serate fino al 10 dicembre, servirà a selezionare le nuove proposte che si esibiranno sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2025.