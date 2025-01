Anticipazioni Amici: Cattelan e Alfa tra gli ospiti della puntata del 19 gennaio

Oggi, 19 gennaio 2025, alle ore 14:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di "Amici", il celebre talent show condotto da Maria De Filippi. Tra gli ospiti attesi, Alessandro Cattelan, prossimo conduttore del Dopofestival di Sanremo e co-conduttore della serata finale del Festival il 15 febbraio, sarà presente come giudice della gara di canto. Per la gara di danza, il ruolo di giudice sarà ricoperto da Rebecca Bianchi, étoile del Teatro dell'Opera di Roma, che si esibirà anche in un duetto con Javier Rojas sulle note della celebre opera "Carmen" di Bizet.

La competizione degli inediti vedrà la partecipazione di rappresentanti di quattro importanti network radiofonici italiani: Filippo Ferraro per RDS, Luigi Provenzani per Radio Zeta, Beppe Cuva per Radio Subasio e Adriana Petro per Radio Kiss Kiss. Inoltre, il palco di "Amici" ospiterà uno degli artisti più amati del momento, il cantante Alfa, che si esibirà con il suo ultimo singolo di successo "Il Filo Rosso". La coreografa Irma Di Paola sarà la giudice della gara di improvvisazione, mentre la sfida del cantautore Nicolò sarà valutata dalla discografica e editrice musicale Martina Giannitrapani.

Durante la registrazione della puntata, Nicolò e Giorgia hanno vinto le rispettive sfide, garantendosi la permanenza nella scuola. Nessun allievo è stato eliminato. Da segnalare l'assenza di Senza Cri e TrigNo. La classifica della gara di canto ha visto Antonia al primo posto, seguita da Luk3 e Chiamamifaro. Per la danza, Chiara ha conquistato la vetta della classifica, con Daniele e Alessio rispettivamente al secondo e terzo posto. Antonia ha inoltre vinto la gara degli inediti, alla quale hanno partecipato anche Luk3 e Deddè. La gara di improvvisazione danza, giudicata da Irma Di Paola, è stata vinta da Alessio. Per quanto riguarda i compiti, Daniele ha svolto con successo quello assegnatogli da Deborah Lettieri, ricevendo un lungo applauso. Durante la puntata, ci sono state discussioni tra i professori: Alessandra Celentano ed Emanuel Lo hanno dibattuto sui voti assegnati a Chiara, mentre Anna Pettinelli ha avuto confronti con Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi riguardo alle esibizioni di Luk3 e Deddè.

