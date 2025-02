Sanremo 2025: Alessandro Cattelan risponde alle voci sull'assenza di Fedez al Dopofestival

Durante la conferenza stampa inaugurale del Festival di Sanremo 2025, il conduttore del Dopofestival, Alessandro Cattelan, ha affrontato le speculazioni riguardanti una possibile assenza di Fedez al Dopofestival per evitare un confronto con Selvaggia Lucarelli, ospite fissa del programma. Cattelan ha dichiarato: "Non so se è vero o no, ma non credo che il Dopofestival debba essere vissuto come una corte d'accusa, non sarà un tribunale, ma un posto dove divertirsi, scherzare".

Ha aggiunto che, sebbene gli ultimi eventi possano portare a tali supposizioni, Selvaggia Lucarelli è una persona intelligente che tratta una varietà di argomenti. Cattelan ha sottolineato che, al momento dell'invito, non era a conoscenza della lista completa dei cantanti in gara a Sanremo. Ha inoltre evidenziato che le polemiche hanno sempre fatto parte del Festival e che il gossip esiste perché c'è un pubblico interessato.

Riguardo alla presenza di Fedez al Dopofestival, Cattelan ha affermato di non avere informazioni precise e che tutti i cantanti sono invitati a partecipare. La decisione finale spetterà agli artisti stessi, in base alla loro disponibilità e volontà.

