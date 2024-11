Milei regala a Presidente Meloni statuetta con motosega

Il presidente argentino Javier Milei ha omaggiato la premier italiana Giorgia Meloni con una statuetta che lo ritrae in giacca e cravatta mentre impugna una motosega. Questo gesto è avvenuto durante l'incontro bilaterale di ieri alla Casa Rosada di Buenos Aires. Milei ha condiviso su Instagram una foto che mostra entrambi sorridenti, con la presidente del Consiglio che tiene in mano l'insolito regalo. In un'altra immagine, il presidente argentino ha accompagnato lo scatto con la scritta: "Lunga vita alla libertà".

La motosega è stata un simbolo centrale della campagna elettorale di Milei, rappresentando il suo impegno a ridurre la spesa pubblica. Questo strumento è stato utilizzato per simboleggiare il "taglio netto" alle spese statali, un elemento chiave del programma del leader di destra.

Durante la campagna, Milei ha spesso utilizzato la motosega come metafora per le sue politiche economiche, sottolineando la necessità di interventi drastici per affrontare le sfide fiscali dell'Argentina. Questo approccio ha attirato l'attenzione sia a livello nazionale che internazionale, contribuendo a definire la sua immagine di politico determinato a implementare cambiamenti significativi.

L'incontro tra Milei e Meloni segna un passo importante nelle relazioni bilaterali tra Italia e Argentina, evidenziando la volontà di entrambi i leader di rafforzare i legami tra i loro paesi. La scelta del regalo da parte di Milei riflette la sua personalità e il suo stile comunicativo distintivo, che ha caratterizzato la sua ascesa politica.

Coppa Davis 2024: Italia-Argentina oggi a Malaga, orario, formazioni e dove seguirla - Oggi, giovedì 21 novembre 2024, l'Italia affronta l'Argentina nei quarti di finale della Coppa Davis, con inizio previsto alle ore 17:00 presso la Martin Carpena Arena di Malaga. La squadra azzurra, campione in carica, è guidata dal capitano Filippo Volandri e presenta una formazione di alto livello.

Meteo, Italia: neve, venti forti e maltempo fino al weekend - Tempesta artica sull'Italia: neve e maltempo, miglioramento nel weekend. L'Italia è attualmente interessata da una significativa ondata di freddo artico, che ha portato a un drastico calo delle temperature e a condizioni meteorologiche avverse su gran parte del territorio nazionale.

Italia trionfa a Malaga: quinto titolo nella Billie Jean King Cup battendo la Slovacchia 2-0 - L'Italia trionfa nella Billie Jean King Cup 2024, conquistando il suo quinto titolo nella competizione grazie alle vittorie nei singolari di Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini contro la Slovacchia. La finale, disputata a Malaga, ha visto le azzurre imporsi con un netto 2-0.