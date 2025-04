EA Sports non funziona oggi 23 aprile: segnalati problemi ai server in Italia

EA Sports risulta non funzionante oggi, martedì 23 aprile. Molti utenti stanno segnalando disservizi che coinvolgono diversi titoli sportivi prodotti dall'azienda. I problemi principali riguardano la connessione ai server, che risulta rallentata o del tutto assente, causando tempi di caricamento più lunghi e rallentamenti nelle principali funzionalità di gioco. In diversi casi compare il messaggio “I server EA non sono al momento disponibili. Riprova più tardi”.

Secondo i dati forniti da Downdetector, che monitora le anomalie della rete, le prime segnalazioni sono state registrate intorno alle 17:17. In Italia, le aree più colpite sembrano essere Roma e Milano, da cui provengono la maggior parte delle segnalazioni. Al momento non è chiaro cosa stia causando il malfunzionamento né quando il servizio sarà pienamente ripristinato.

