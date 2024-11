Formula 1: Ferrari in lotta per il Mondiale Costruttori a Las Vegas

La Ferrari si prepara al Gran Premio di Las Vegas con determinazione, puntando al titolo Mondiale Costruttori. Attualmente, la McLaren guida la classifica con un vantaggio di 36 punti sulla Scuderia di Maranello. Charles Leclerc esprime fiducia nel team: "Tutti sono molto tranquilli ed è una cosa davvero positiva. Penso che non fosse così uno o due anni fa. Le sensazioni erano molto, molto diverse. Ci emozionavamo molto o ci lasciavamo influenzare un po’ di più da ciò che stava accadendo. Ora non è più così".

La crescita della Ferrari è attribuita anche al team principal Frederic Vasseur: "Mi sembra che siamo molto più solidi come squadra e non ci lasciamo prendere da alti o bassi emotivi", ha ammesso Leclerc, "cerchiamo semplicemente di restare equilibrati, e questo è soprattutto grazie a Fred".

Carlos Sainz sottolinea l'importanza di concentrarsi sulle proprie prestazioni: "Il Mondiale costruttori non dipende solo da noi, ma anche dalla McLaren. Hanno un bel vantaggio e in due delle ultime tre piste in cui correremo loro dovrebbero essere più forti. Dipende anche dai loro errori, noi possiamo solo provare a fare podi e vittorie e vedere cosa faranno loro".

Un aspetto che preoccupa la Ferrari sono le basse temperature previste a Las Vegas: "Dovrebbe essere una pista in cui andiamo forte, ma quando vedi le temperature e quanto freddo fa… quelle sono le condizioni in cui a volte fatichiamo".

Sainz esprime il desiderio di concludere la stagione con una vittoria significativa: "Mi piacerebbe vincere il campionato per la Ferrari quest’anno. Penso che sarebbe un ottimo modo per concludere la stagione. Abbiamo attraversato un periodo molto difficile a metà stagione che potrebbe costarci caro, vedremo come riusciremo a gestirlo ora".

La Ferrari affronta il Gran Premio di Las Vegas con determinazione, consapevole delle sfide e delle opportunità che questo evento rappresenta nella lotta per il titolo Mondiale Costruttori.

