Sanremo 2025: Carlo Conti annuncia l'aumento delle canzoni in gara

Durante la Milano Music Week, il direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti, ha dichiarato: "Avevamo previsto 24 canzoni, ma le aumenteremo". I brani in gara saranno annunciati il 1° dicembre durante l'edizione delle 13:30 del TG1. Conti ha scherzato: "Non ne potrò mettere 40, perché poi deve iniziare il dopofestival e non posso andare oltre".

Nel corso dell'incontro, Conti ha condiviso le motivazioni del suo ritorno al Festival: "La prima a farmela è stata mia moglie, poi quando hanno annunciato il mio ritorno al tg hanno mostrato una mia immagine di 10 anni fa, lei ha detto 'come eri magro'. Torno con la stessa freschezza ed energia sul palco. Ho detto sì in primis perché è il mio lavoro, poi perché ho sentito, al di là della Rai, l’affetto dei discografici, delle major e degli indipendenti, tutti erano d’accordo sul mio nome. Ho detto 'Vediamo se l’orecchio funziona, se è attento e moderno' e ho detto di sì".

Conti ha anche anticipato alcune novità per l'edizione 2025: "Ci sarà la suddivisione tra le nuove proposte e i Big. Le nuove proposte non andranno ad aumentare il numero dei Big, avranno la loro gara, ci sarà il vincitore e i Big faranno la loro corsa. Non ci saranno eliminazioni, lavoro sull'ottimo lavoro fatto da Baglioni e Amadeus. Hanno fatto crescere a dismisura il Festival di Sanremo".

Per quanto riguarda gli ospiti, Conti ha dichiarato: "Un desiderio? L’inizio con Vasco Rossi, ma penso che resti un piccolo grande sogno".

Il Festival di Sanremo 2025 si terrà dal 11 al 15 febbraio 2025 al Teatro Ariston di Sanremo. La serata finale è prevista per il 15 febbraio.

