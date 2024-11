Nilox presenta il nuovo monopattino 100% conforme

Nuovo Codice della Strada: casco, targa e assicurazione obbligatori per i monopattini elettrici. Nilox al fianco dei consumatori con un modello già compliant al 100% con la nuova normativa.

È ufficiale: il nuovo Codice della Strada è diventato legge e con esso arrivano importanti novità per la sicurezza stradale, soprattutto in relazione all’uso dei monopattini elettrici, tra cui l’emanazione dell’obbligo di casco, targa e assicurazione.

In questo contesto Nilox, brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet, conferma il suo approccio da sempre all’avanguardia con un modello di monopattino elettrico disegnato per rispondere con tempismo e praticità alle disposizioni del nuovo codice della strada.

Analogamente a quanto fatto con il monopattino Nilox M1, tra i primi in Italia a incorporare gli indicatori di svolta nel led posteriore, e successivamente con il modello S1, che ha introdotto per la prima volta le frecce anche nel LED anteriore, l’ultimo modello off-road è stato progettato con lungimiranza per anticipare gli effetti della normativa grazie alla presenza del portatarga sul parafango, necessario per dotare i mezzi di targa identificativa.

“È evidente che il numero e la concentrazione di monopattini elettrici siano cresciuti al punto da rendere necessario un aggiornamento del Codice della Strada, come già avvenuto in altri Paesi europei,” commenta Giovanni Testa, Chief Operating Officer del Gruppo Esprinet. “Dal nostro punto di vista, anche se alcuni guardano al recente avvento di monopattini con una certa perplessità, questi veicoli sono diventati uno dei più grandi alleati nella transizione green delle città moderne. Anche in Italia, dove sono sempre più diffusi e non solo nelle aree metropolitane, l’adozione di alternative sostenibili alle auto e agli scooter non è una moda passeggera, ma un trend destinato a consolidarsi. Ad una condizione: focalizzare l’attenzione sul tema della sicurezza. L’aggiornamento della normativa va in questa direzione, dal momento che i nuovi obblighi non si limitano alla sola assicurazione. L’obiettivo è quello di mettere in sicurezza anche il mezzo e chi lo guida: rendendo necessario quindi l’utilizzo del casco, di frecce direzionali luminose e della targa identificativa. Alla luce di queste nuove disposizioni, Nilox si pone al fianco dei consumatori proponendo il suo ultimo modello di monopattino elettrico che, oltre a essere dotato di frecce luminose già integrate sulle manopole e di doppio freno anteriore e posteriore, presenta sul parafango una placchetta portatarga, configurandosi come l'unico modello in Italia già compliant con la nuova normativa”.

Il nuovo modello incarna appieno la filosofia di Nilox e la volontà del brand di migliorare gli standard raggiunti in termini di sicurezza, tecnologia applicata e caratteristiche tecniche distintive per offrire un’esperienza superiore.

Il suo punto di forza sono gli pneumatici fat da 10”, non più lisci ma carrozzati, che insieme alla forcella ammortizzata offrono migliori prestazioni di assorbimento degli urti e garantiscono maggiore stabilità e comfort durante la guida, rendendo agevoli i viaggi su qualsiasi tipologia di manto stradale, senza preoccupazione per eventuali forature. Dotato di motore da 350 W e di batteria 36V 10Ah, il mezzo garantisce 40 km di autonomia massima con una ricarica di 7 ore per raggiungere qualsiasi destinazione con agilità, ed è inoltre provvisto di un innovativo sistema di sicurezza che mitiga il rischio di furto tramite un'app con funzione di bloccaggio del prodotto.

Il modello off-road è declinato in tre versioni ispirate ad esemplari di animali caratterizzati da un forte legame con la terra, elemento in cui si muovono in modo rapido e sicuro, proprio come il monopattino Nilox fa anche su ghiaia o strade accidentate. Il verde militare delle manopole e del parafango è il colore che contraddistingue Nilox Lizard, mentre il color sabbia caratterizza il modello Viper e il rosso risalta nel modello Ant. Tutti e tre sono disponibili a un prezzo al pubblico consigliato di 599,95€.

Oltre a e-bike e monopattini elettrici, la gamma Nilox include una serie di accessori per garantire la massima sicurezza alla guida di ogni mezzo. In particolare:

- gli indicatori di svolta, un prodotto universale adattabile a qualsiasi monopattino elettrico, resistente all’acqua ed estremamente pratico (basta un semplice tocco alle estremità per accenderle e spegnerle, senza dover quindi staccare le mani dal manubrio);

- il DOC kit Protezione che contiene due ginocchiere, due polsiere e due gomitiere per garantire la massima protezione in un unico equipaggiamento;

- un’ampia gamma di caschi pensati sia per adulti che per bambini e dotati di luce led per segnalare la posizione.

