Nilox | nuova XPocket e imperdibili outdoor invernali

AVVENTURE SENZA LIMITI: LA NUOVA NILOX XPOCKET E GLI IMPERDIBILI PER FUGHE OUTDOOR INVERNALI

Nonostante il clima più rigido, anche l’inverno può essere trasformato in un periodo perfetto per vivere avventure all’aria aperta, e Nilox, brand di tecnologia per sport e vita outdoor del Gruppo Esprinet, presenta un prodotto ideale da portare con sé sulla neve: la nuova action cam Nilox XPOCKET, progettata per chi vuole immortalare ogni impresa con un dispositivo compatto e performante.

Oltre a questa novità, il marchio italiano propone una selezione di must-have per chi ama vivere l’inverno senza limiti, tra escursioni off-road, sport sulla neve e fughe in mezzo alla natura.

Nilox Store:https://www.nilox.com/it/home

