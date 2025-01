Nilox lancia la KIDSCAMERA, con doppio schermo LCD per i più piccoli

Nilox, brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet, presenta KIDSCAMERA, la fotocamera pensata per stimolare la creatività dei più piccoli: resistente, colorata e intuitiva, è pensata per permettere ai bambini di esplorare il mondo e immortalare momenti speciali con immagini e video di alta qualità.

Dotata di un doppio schermo LCD – uno frontale da 2’’ e uno posteriore da 1,4’’ – questa cam consente di visualizzare immediatamente ciò che si sta riprendendo, offrendo un'esperienza d’uso semplice e coinvolgente. Con oltre 15 filtri creativi, inoltre, i piccoli fotografi possono dar vita a immagini uniche, esplorando il mondo della fotografia e trasformando ogni scatto in un’opera d’arte.

Grazie alla certificazione Waterproof IP67, la KIDSCAMERA è pronta per ogni avventura: può essere immersa in acqua fino a 1 metro di profondità per 30 minuti, rendendola ideale per vacanze al mare, pomeriggi in piscina o giochi all’aperto sotto la pioggia. Sabbia e polvere non sono un problema, perché questa cam è progettata per affrontare ogni sfida quotidiana, anche grazie al rivestimento in silicone colorato (disponibile nei colori azzurro e rosso), che la rende resistente agli urti e alle cadute, oltre che comoda e facile da maneggiare per le mani dei più piccoli.

Nonostante le dimensioni compatte, la KIDSCAMERA offre ottime prestazioni come una risoluzione immagine fino a 12 MP e la registrazione video in Full HD. I bambini potranno catturare ogni dettaglio, dai tramonti alle avventure in bicicletta, con una qualità sorprendente. La batteria da 700 mAh garantisce infine XX ore di utilizzo continuo, mentre lo slot per MicroSD esterna fino a 32 GB (non inclusa) offre ampio spazio per salvare foto e video.

La nuova KIDSCAMERA di Nilox è disponibile al prezzo consigliato di €49,00: uno strumento perfetto per alimentare la fantasia dei più giovani e accompagnarli in tutte le loro avventure.

