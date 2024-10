Giuseppe Saieva di 28 ott 2024

Nilox amplia la linea di accessori per la mobilità green

Nilox amplia la linea di accessori per la mobilità green: sicurezza e innovazione senza compromessi In linea con gli obiettivi di soddisfare le esigenze crescenti di chi ogni giorno sceglie consapevolmente di spostarsi in modo green, Nilox, brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet, amplia ulteriormente la propria offerta dedicata alla mobilità sostenibile con nuovi accessori smart, performanti e sempre al passo con i tempi. Tra le novità spiccano un nuovo compressore portatile con torcia integrata che funziona anche come power bank, device per tracciare la posizione dei propri mezzi in qualsiasi momento e differenti modelli di lucchetti pensati per garantire massima sicurezza e protezione antifurto per biciclette e monopattini.

