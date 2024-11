Milan Games Week & Cartoomics - si alza il sipario

SI ALZA IL SIPARIO SULL’APPUNTAMENTO PIÙ ATTESO DAGLI AMANTI DELLA CULTURA POP

Domani partirà ufficialmente la nuova edizione di Milan Games Week & Cartoomics, l’appuntamento preferito dai fan di videogiochi, fumetti, giochi da tavolo, cinema e musica. 10 aree tematiche, tanti ospiti internazionali e creator da milioni di follower, per una grande festa collettiva che quest’anno ha come leitmotiv la celebrazione della cultura pop come massima espressione dell’unicità della mente umana.

L’appuntamento è presso i padiglioni 9, 11, 13, 15 e l’Auditorium di Fiera Milano (Rho), il 22, 23 e 24 novembre.

I biglietti sono in vendita su milangamesweek.it ancora fino a mezzanotte, ad un prezzo speciale in prevendita.

L’attesa è finita. Ancora poche ore e prenderà ufficialmente il via la nuova, incredibile edizione di Milan Games Week & Cartoomics 2024. Organizzata da Fiera Milano con Fandango Club Creators, MGWCMX promette di non deludere le aspettative dei tantissimi fan e appassionati che accorreranno a Fiera Milano (Rho), grazie a un programma finale ricco di appuntamenti imperdibili e momenti che lasceranno il segno, consultabile sul sito ufficiale milangamesweek.it. Eventi, talk, panel, incontri con ospiti nazionali e internazionali e la presenza delle più importanti realtà che dominano la scena mondiale nel campo del videogioco, del fumetto, dei giochi, dei collezionabili, del cinema, delle serie tv e della musica, per un vero e proprio omaggio alla cultura pop, da sempre collante tra le diverse generazioni, che troverà sfogo tra gli stand e sui palchi dei padiglioni 9, 11, 13, 15 e presso l’Auditorium.

Un’edizione, quella che si prepara a partire, che vuole mettere in risalto il ruolo della cultura pop come specchio di una società sempre più proiettata verso il futuro, riflettendo le tendenze, le aspirazioni e le preoccupazioni del momento e offrendo un terreno fertile per il pensiero dell’individuo, in grado di operare al di là degli schemi predeterminati, di riflettere in modo creativo e di immaginare soluzioni a problemi che non sono mai stati affrontati prima. Un leitmotiv egregiamente rappresentato nella locandina ufficiale della manifestazione da Simone Di Meo, illustratore e copertinista celebrato in tutto il mondo, che rispecchia il messaggio chiave di Milan Games Week & Cartoomics 2024: Human Intelligence, Endless Immagination. L’artista, inoltre, porterà in MGWCMX la sua personale mostra dal titolo “The Art of Simone di Meo”, un viaggio alla scoperta del dinamismo, le prospettive estreme e l'eleganza del tratto di un fumettista capace di lasciare un segno indelebile nel panorama internazionale.

L’Opening Ceremony ufficiale si svolgerà domani mattina dalle ore 11:00 sul Central Stage nel padiglione 13, il palco principale dell’evento su cui si alterneranno competizione, cultura e spettacolo. Per l’occasione, sfileranno alcuni dei più importanti ospiti internazionali della tre giorni di Milan Games Week & Cartoomics: Jason Aaron, Hiroyuki Eto, Takahiro Yoshimatsu, Auri Hirao, Bruce Heard, J.P. Ahonen, Bartosz Stzybor.

10 aree tematiche a MGWCMX, studiate appositamente per permettere a tutti i visitatori di dare sfogo alle proprie passioni, in uno spazio complessivo diviso tra padiglioni, cinema e area espositiva esterna. Si comincia con Esportshow, il distretto dedicato agli sport elettronici nei padiglioni 13 e 15 e che ospiterà il meglio degli eSport sul Gamestorm Stage, per passare ai padiglioni 9 e 11 dedicati al mondo dei comics e dei manga, dove ospiti nazionali e internazionali si alterneranno in appuntamenti, panel e talk show sull’eBay Hero Stage.

I videogiochi rappresentano l’essenza dell’anima della tre giorni, perfettamente espressa dalla vasta Gaming Zone sita nei padiglioni 13 e 15. Tante sfide mozzafiato sui titoli del momento e le grandi finali tra i migliori team e pro-player, si alterneranno sul palco portando un inedito spettacolo al cardiopalma. Moonryde sarà presente con il suo stand esclusivo, dove si terranno le finali del Moonryde Invitational in partnership con Red Bull.

Esclusive e imperdibili anche le promozioni preorder, le offerte limitate e i giochi interattivi con il pubblico offerti da gamesandmovies.it. Tantissime anche le possibilità di giocare ai videogiochi del momento grazie alla Freeplay Area realizzata con il supporto di isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, attrezzata con circa 200 postazioni che le attribuiscono il titolo di più grande area mai realizzata in MGWCMX, per giocare gratuitamente ai giochi più recenti, come Warhammer 40,000: Space Marine 2, Black Myth Wukong, Star Wars Outlaws, Metaphor: ReFantazio, Persona 3 Reload, Call of Duty: Black Ops 6, EA SPORTS FC™ 25, Tekken 5, Dragon Ball: Sparking! Zero, Silent Hill 2 Remake, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Astro Bot, LEGO Horizon Adventures, Fortnite e Rocket League. Grande attenzione, inoltre, per il Retrogaming, con un'area ricca di cabinati, e mostre. Per tutti gli appassionati di videogiochi, non mancheranno appuntamenti imperdibili con alcune delle più grandi personalità internazionali della scena videoludica: da Shinji Mikami, autore della leggendaria saga Resident Evil e, tra le tante, anche della serie The Evil Within, ad alcuni dei più iconici protagonisti di Baldur’s Gate III, il videogame eletto gioco dell’anno 2023 ai The Game Awards.

Per il quarto anno consecutivo, Dive presenzierà a Milan Games Week & Cartoomics con il suo stand "Dive Space", situato nel distretto Esportshow, dedicato agli sport elettronici. Con oltre 500 mq, ospiterà più di 20 creator con attività Gaming, meet&greet, sfide, quiz, talk sul palco e molto altro. Nella parte frontale, sarà presente la Morning Stars Citadel, dove i pro player e creator del team di Samsung incontreranno e sfideranno la community! Al centro del Dive Space, invece, un palco accoglierà i principali show dei tre giorni di fiera. Presente, con uno spazio di 1600mq, anche aNc Media. Lo stand, situato nell’Area Creators World, sarà suddiviso in tre diverse aree: la Creators Lounge, un’area privata dedicata ai creator di aNc Network, aNc Nexus e aNc Sport; Meet&Greet, dove poter incontrare i creator di aNc e tantissimi ospiti; Sport Area, dove si svolgeranno tantissime attività con gli influencer più famosi del mondo calcio.

Tanti i creator che infiammeranno i padiglioni e i palchi di MGWCMX con la loro contagiosa energia. Per alcuni di loro Doritos, l’azienda leader nel mercato delle tortillas, organizza dei meet&greet per presentare Doritos Crunch Cancellation (Il software sviluppato da Doritos analizzando 5.000 crunch diversi con l’ausilio dell’intelligenza artificiale) con alcuni dei più popolari content creator italiani nel mondo del gaming: Kurolily, Cydonia e Terenas.

A MGWCMX faranno anche tappa i protagonisti di Kings League Italy, il torneo calcistico nato in Spagna due anni fa. Per l’occasione si svolgerà il sorteggio del Draft Pick Order. In Milan Games Week & Cartoomics spazio anche alla pallacanestro, grazie alla presenza della Jam League con una propria Fan Area, nella quale si svolgeranno numerose attività collegate al mondo del basket e il Draft ufficiale dell'Italian eBasket League, il campionato di Basket eSports organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e della Lega Basket Serie A.

Durante Milan Games Week & Cartoomics Creatoor, il primo acceleratore italiano per streamer e creator e società partecipata dalla martech agency Buzzoole, aprirà le candidature ai nuovi talent. L’innovativo hub punta a formare da zero la nuova generazione di creator attraverso un programma gratuito focalizzato sul live streaming. Lo stand di Creatoor, collocato nel padiglione 13, ospiterà panel e momenti di approfondimento dedicati al mondo del gaming e del live streaming, insieme a un pool di creator dell’acceleratore e a ospiti come gli youtuber Stefano Lepri “Stepny” e Giovanni Fois.

Monster Energy sarà presente nel padiglione 13 in partnership con Call of Duty e con un'area ricca di appuntamenti all'insegna di gaming e musica, con interviste, incontri con ospiti speciali, un bar dove provare tutti i prodotti Monster e ben 12 postazioni in cui giocare liberamente a Black Ops 6 e scoprire tutti gli aggiornamenti della nuovissima Season 1.

Il quartiere Indie Dungeon, invece, sarà lo spazio dove verrà messa in risalto la creatività Made in Italy, con particolare cura per le realtà indipendenti che si prodigano nello sviluppo di videogiochi. Con oltre 30 studi presenti, si tratta dell’area indie di MGWCMX più grande di sempre. Allestita da sempre in collaborazione con l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, IIDEA, l’area ospiterà i 10 titoli indie che sono stati ufficialmente selezionati al termine del bando creato ad hoc: Darwake: Awakening from the Nightmare sviluppato da LF Vision; V's Rage del team bit ManiaX; Stonemachia di Crossfall Games; Little Repair Shop sviluppato da Lullabyte Games; tERRORbane VIRAL del team BitNine Studio; Journey to the Void di RuneHeads; Soulkin sviluppato da Tambu Games; Sliding Hero del team Silent Chicken; Wild City di Monka Studios; Paradox! sviluppato da Rewind Studios. Oltre a questi, verrà dato ampio risalto ai 5 videogiochi finalisti di Red Bull Indie Forge, l’iniziativa dedicata agli studi di sviluppo indipendenti italiani firmata Red Bull: The Good Overlord di Atomic Hamster, Dino Path Trail di Void Pointer, Project Pyramid di Team Pyramid, The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles di Fix-A-Bug e Block Number 5 di Overkillas.

Sul Central Stage, ancora una volta grazie alla collaborazione con IIDEA, da venerdì a domenica ci saranno tre momenti Games in Italy con protagonisti tre studi di sviluppo di videogiochi italiani, per offrire una retrospettiva inedita di uno dei settori digitali più in fermento in Italia e nel mondo, che racconteranno in modo esclusivo il dietro le quinte delle loro ultime produzioni: Games in Italy: Untold Games - City 20, con Elisa Di Lorenzo (CEO e Co-Founder) e Matteo Sosso (Co-Founder e Game Director). Per l’occasione verrà approfondito lo sviluppo della visione creativa del gioco in Accesso Anticipato; Games in Italy: Stormind Games - A Quiet Place: The Road Ahead. Luca Esposito, Senior Narrative Designer, racconterà come trasformare in videogioco una IP di Hollywood; Games in Italy: Jyamma Games - Enotria: The Last Song, un dietro le quinte per approfondire la storia e lo sviluppo del soulslike italiano assieme a Roberto Pavan (Gameplay Director) e Diego Zamprogno (Technical Director).

Vicino al Central Stage sarà possibile passare allo stand di Motorola, per scoprire le novità del brand, tutte le straordinarie sorprese pensate per tutti coloro che accorreranno, e toccare con mano i più recenti smartphone di ultima generazione. Inoltre, ci sarà la possibilità di scatenarsi grazie a una postazione dedicata a Just Dance 2025 Edition, il famoso videogioco di ballo di Ubisoft.

Il Padiglione 11 ospiterà Electric Town, dove - tra tecnologia, gadget e manga - si respirerà il profumo d’oriente, e dove c’è oriente non può mancare Nintendo. Grazie a un Nintendo Stage interamente dedicato, saranno davvero innumerevoli i momenti di gioco e di divertimento offerti dalla Grande N, che porterà sul palco i suoi titoli più celebri, giocati assieme a vere e proprie celebrità. Tra questi: Mario Kart, con Jeopard17; The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, con RoundTwo; Mario Party, con i Playerinside; Pokémon, con Cydonia e Pardini; Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica, con Poro Michele e tanti altri. Sul palco ci sarà spazio anche per Let’s Sing 2025, il party game definitivo e un must per ogni fan del karaoke.

Per vivere al meglio l’amatissimo volto asiatico della cultura pop, nei padiglioni 9 e 11, accanto allo stand di Nintendo saranno presenti le aree dedicate ai maggiori rappresentanti del fenomeno manga: J-POP Manga, Saldapress, Star Comics, Jundo, Magic Press, Hikari Manga, Sensei Manga, Manga Senpai, Dynit Video e Bushiroad, sono solo alcuni degli editori che permetteranno a tutti gli appassionati dei fumetti orientali di arricchire le loro librerie e scoprire le novità del momento. Tanti gli autori di fama internazionale che saranno presenti per condividere momenti preziosi con i fan, ci saranno Hiroyuki Eto, grazie a J-POP, Auri Hirao con Saldapress, Inma R con Jundo. Dal manga al fumetto occidentale il passo è breve, grazie all’area ImagiNation sita sempre in questi due padiglioni. Tantissimi i partner presenti, come Panini Comics, Edizioni BD, Saldapress, Gigaciao, Star Comics, Bao publishing, Tunuè, Astorina, APO, Re-Belle Edizioni, Il Baffo, 001 Edizioni, Acheron Books e Silly Studio, per un concentrato di creatività che saprà sorprendere e ammaliare tutti i tipi di lettori, grazie anche ai tanti ospiti e celebri autori che saranno presenti per incontrare i tanti appassionati nei diversi meet&greet.

Panini Comics porterà in fiera, per esempio, diversi artisti noti per i loro lavori dedicati al mondo Marvel e DC Comics: Jason Aaron, lo sceneggiatore statunitense che ha introdotto il personaggio de la Potente Thor e attualmente al lavoro su Absolute Superman e sul rilancio editoriale delle Tartarughe Ninja, e che ha recentemente collaborato con Disney nella realizzazione della storia “Zio Paperone e il Decino dell’Infinito” e Pepe Larraz, che ha prestato le sue matite al più importante rilancio degli X-Men degli ultimi anni, l'Era di Krakoa. Assieme a loro anche Bartosz Sztybor, Comic Book & Animation Narrative Director di CD Project Red, autore dei fumetti di Cyberpunk 2077 e The Witcher e scrittore e produttore dell'anime Edgerunners. Il fumettista Martin Simmonds, co-creatore di Dying is Easy, Punks Not Dead e Friendo, sarà presente grazie a Saldapress. Star Comics porterà in MGWCMX Mirka Andolfo, autrice della hit internazionale Sweet Paprika e che ha recentemente terminato la sua ultima fatica Blasfamous, il trio di artisti esordienti - Manuele Morlacco, Alessandro Atzei, Lidia Bolognini - che hanno realizzato Awarè, di recente pubblicazione, Federica Di Meo, la pioniera del manga italiano e gli autori di Global Manga Francesca Siviero e Da Hosoi.

Questi due artisti fanno parte di una nuova generazione di fumettisti, ispirati dalla narrazione e dall'estetica nipponica, che stanno creando opere di rilievo nel panorama internazionale. Inoltre, non mancherà l’occasione di incontrare dal vivo e approfondire la conoscenza di Gigaciao, il quartetto d’eccellenza composto da Giacomo Bevilacqua, Dado, Fraffrog e Sio. Grande spazio anche agli artisti emergenti e indipendenti, che avranno un’area dedicata, di ben 80 tavoli, ancora più ampia - l'Artist Alley - all’interno della quale condivideranno i propri lavori con i visitatori.

Unplugged, invece, è l’area dei padiglioni 9 e 11 pensata per gli amanti dei giochi in scatola, di carte e di ruolo, che vede il ritorno di LEGO Italia e i suoi iconici mattoncini, con uno stand di 100 mq, dove i visitatori potranno divertirsi con postazioni PC dedicate a LEGO® Fortnite e LEGO® Minecraft®, oltre a un'area espositiva con i set LEGO® Sonic™ e LEGO® Super Mario™. Unplugged accoglierà anche i festeggiamenti per il 50° anniversario di Dungeons & Dragons, ospitando Bruce Heard, figura leggendaria che, con una carriera che parte dagli anni ’70, ha fatto storia nel mondo di D&D, dai primi manuali alla creazione del mondo di Mystara.

Per l’occasione, inoltre, l’area verrà arricchita con tante occasioni e attività legate al mondo GDR e LARP (gioco di ruolo dal vivo). Spazio anche ai grandi nomi del boardgaming come Hasbro, che porterà a Milan Games Week & Cartoomics tanti giochi, per un divertimento assicurato: HeroQuest, un'esperienza che continua a catturare il cuore dei giocatori con la sua epica narrazione. I fedeli amanti di questo boardgame potranno scoprire le novità in casa HeroQuest: da First Light, fino al più recente Le Giungle di Delthrak, passando per tutte le avvincenti espansioni, che aumentano la profondità del gioco, come Frozen Horror e la La Maga dello Specchio. Giocabile anche un grande classico intramontabile, Talisman: Il Gioco delle Avventure Magiche. Con Talisman, i giocatori rivivranno i personaggi e i luoghi che conoscono e amano, reinventati con nuove e sbalorditive illustrazioni, figure ridisegnate e un gameplay modernizzato, perfetto per chi cerca un'esperienza ludica più snella. Un’anteprima eccezionale per gli appassionati di giochi strategici, la versione inglese di Life in Reterra, disponibile in Italia solo il prossimo anno.

Spazio, in area Unplugged, anche a Ravensburger, DVGames, MS Edizioni, Need Games e Asmodee e alle icone delle Carte da Gioco e da Collezione Wizard of the Coast, oltre che Bushiroad, The Pokemon Company e TOPPS, che domenica 24 novembre coinvolgerà il footwear designer Davide Paoli, in arte Clessio, che customizzerà dal vivo un paio di scarpe utilizzando le carte sportive delle linee Chrome e Paper di Topps. Immancabile, come sempre, Funko, che presenterà a tutti i visitatori il meglio dell’offerta Funko a partire dagli inimitabili Funko: POP!, che negli anni hanno raffigurato una moltitudine di personaggi provenienti da qualsiasi media, i Bitty Pop!, la nuova dimensione del collezionismo, e Loungefly, il brand premium che permette di indossare il proprio fandom del cuore con orgoglio.

Non mancheranno coloro che rappresentano lo spirito di una manifestazione come Milan Games Week & Cartoomics: i cosplayer! Per permettere agli appassionati cosplayer di dare sfoggio a tutta la loro creatività, è prevista l’area Cosplay Ground. A pochi passi da quest’ultima, si sviluppano gli Studios, spazi tematici che accolgono le tantissime associazioni di costuming presenti, per portare in vita gli scenari e le ambientazioni delle icone del cinema, del videogioco e della letteratura. Da Star Wars, con 501st Italica Garrison, a Resident Evil, con Umbrella Italian Division, fino ad arrivare al mondo Marvel e DC, con Multiverso Cosplay. Queste sono solo alcune delle grandi community che animeranno le tante strade e i padiglioni di MGWCMX. Non mancheranno le esibizioni di KPOP sull’Italpizza Multiverse Stage, dove andrà in scena uno spettacolo che porterà ulteriore colore a un evento senza precedenti.

L’Auditorium di Fiera Milano (Rho), invece, si vestirà a festa per omaggiare la settima arte grazie al Fantasticon Film Fest, la seconda edizione del festival dedicato al genere anime, fantasy e horror che anticipa l'apertura ad oggi con un evento speciale serale, l’anteprima di The Beast. Proiezioni di film, serie, anticipazioni e contenuti esclusivi si alterneranno alla presenza di ospiti italiani e internazionali e masterclass dedicate, per un programma sempre più radicato nell’universo pop selezionato da un comitato artistico d’eccellenza e guidato dal neo-direttore Pedro Armocida. Tra gli ospiti più attesi: Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, registi della nuova stagione di The Bad Guy, il maestro dell’animazione Takahiro Yoshimatsu e, dopo il grande successo della serie tv “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno”, Matteo Oscar Giuggioli. Tra gli eventi imperdibili anche la presentazione in anteprima di contenuti esclusivi tratti da Star Wars: Skeleton Crew, la serie originale in live-action targata Lucasfilm.

Ad aumentare i giri nel motore di Milan Games Week & Cartoomics contribuirà il ricco palinsesto musicale di questa edizione. Radio 105, la radio ufficiale di Milan Games Week & Cartoomics, porterà i suoi programmi di punta, i suoi talent e le canzoni più amate. Inoltre, nelle giornate di sabato e domenica saliranno sul Central Stage due formazioni musicali che con le loro hit hanno infiammato l’estate 2024, il sabato i THE KOLORS e la domenica i COMA_COSE che saranno preceduti dall’esibizione di EL MA. Come se non bastasse, a MGWCMX ci sarà spazio per il DNSTY Urban Show, l’ormai imperdibile festival musicale sui tre giorni di fiera che vedrà sul palco il meglio della scena rap e trap nazionale. Alcuni nomi? Ensi e Nerone, Lele Blade, Vegas Jones, Chakra, Bellofigo, Astro, Drefgold e Capo Plaza.

Insomma, Milan Games Week & Cartoomics è pronta a celebrare anche quest’anno, nel migliore dei modi, la cultura pop e regalare a tutti gli appassionati che popoleranno i padiglioni e l’Auditorium di Fiera Milano (Rho) dei momenti che difficilmente si dimenticheranno. I biglietti per essere parte integrante di questa festa sono ancora in vendita e disponibili sul sito milangamesweek.it. Disponibili le casse aperte per chi vorrà, invece, acquistarli direttamente in loco.

