Milan Games Week & Cartoomics - un'edizione da record

Sono stati oltre 125 mila i visitatori che quest’anno hanno popolato i padiglioni 9, 11, 13, 15 e l’Auditorium di Fiera Milano (Rho). Un’edizione incredibile, quella di Milan Games Week & Cartoomics 2024, capace di superare gli straordinari numeri raggiunti lo scorso anno, grazie a un programma ricchissimo di appuntamenti e novità che è riuscito a mettere in risalto il ruolo della cultura pop come specchio di una società sempre più proiettata verso il futuro. Videogame, fumetti, giochi, collezionabili, cinema, musica, ospiti nazionali e internazionali, e un pubblico di veri appassionati di ogni età e genere hanno popolato l’edizione più grande di sempre.

Milan Games Week & Cartoomics 2024, il grande evento dedicato al mondo dei videogame, fumetti, giochi, collezionabili, cinema, musica e cultura pop, prodotto e organizzato da Fiera Milano con Fandango Club Creators, non ha solo confermato le aspettative, ma è riuscito a superare i numeri da record raggiunti lo scorso anno: tutte le tre giornate hanno, infatti, registrato incremento di pubblico, con note particolarmente positive per il venerdì e la domenica e il sold out in prevendita del sabato, per un totale di oltre 125 mila visitatori. Un risultato eccezionale che rende MGWCMX un vero punto di riferimento culturale, in grado di attirare un pubblico sempre più variegato e capace di crescere in modo esponenziale. L’edizione del prossimo anno è all’orizzonte, tanto che le date di Milan Games Week & Cartoomics 2025 sono già state definite: l’appuntamento è dal 28 al 30 novembre, nell’ormai consolidata cornice di Fiera Milano (Rho).

Un’edizione, quella appena conclusa, che si è sviluppata lungo le 10 aree tematiche studiate appositamente per permettere a tutti i visitatori di dare sfogo alle proprie passioni, in uno spazio complessivo diviso tra padiglioni, cinema e area espositiva esterna. Chi ha preso parte a Milan Games Week & Cartoomics 2024 ha senz’altro avuto l’irripetibile opportunità di incontrare da vicino grandi ospiti internazionali, assoluti protagonisti nell’universo del gaming, come il leggendario game-director Shinji Mikami o gli amatissimi Neil Newbon e Devora Wilde letteralmente sommersi di passione dai fan. E ancora gli straordinari talenti del mondo dei comics e dei manga: Jason Aaron, Pepe Larraz, Hiroyuki Eto, Auri Hirao, Bartosz Sztybor, Martin Simmonds affiancati da alcuni tra i più celebri artisti italiani la cui fama è ormai globale come Simone Di Meo, Valerio Schiti, Corrado Mastantuono, Giacomo Bevilacqua, Dado, Fraffrog, Sio, Mirka Andolfo, Federica Di Meo, e molti altri, tutti protagonisti di panel, masterclass e showcase che hanno animato un weekend intensissimo.

Il pubblico ha invaso i padiglioni di Milan Games Week & Cartoomics anche per incontrare i più amati creator e streamer e per immergersi in eventi musicali con Radio 105 e gli show di The Kolors e Coma_Cose e con DNSTY Urban Show che ha portato sul Central Stage artisti del calibro di Ensi e Nerone, Lele Blade, Vegas Jones, Chakra, Diss Gacha, Bello Figo, Astro, DrefGold e Capo Plaza accompagnati dai dj-set di Verano, Greg Willen, Andry The Hitmaker, per uno spettacolo di cultura urban unico in Italia.

Visto il successo e il sempre più crescente interesse, Milan Games Week & Cartoomics 2024 dà già l'appuntamento per il prossimo anno: dal 28 al 30 novembre 2025 tutti a Fiera Milano (Rho).

PANINI COMICS @ MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS 2024 - Tante novità e grandi incontri con autori nazionali e internazionali dal 22 novembre al 24 novembre a Rho Fiera MilanoPanini Comics torna a Milan Games Week & Cartoomics (Fiera Milano Rho, padiglione 11, stand G01-K04) – di scena da venerdì 22 novembre a domenica 24 novembre – con novità editoriali imperdibili e importanti incontri con i migliori autori nazionali e internazionali all’interno dell’area Planet Comics & Books.

Jyamma Games ed Enotria: The Last Song a Milan Games Week & Cartoomics 2024 - SUL CENTRAL STAGE, I RETROSCENA DELLO SVILUPPO DI ENOTRIA: THE LAST SONG E L’ULTIMA PATCH DEL GIOCO DISPONIBILE NELLA FREEPLAY AREARilasciato a settembre su PC e PlayStation 5, Enotria: The Last Song continua ad accogliere i feedback della community internazionale, con una serie di aggiornamenti pensati per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco.

Milan Games Week & Cartoomics - si alza il sipario - SI ALZA IL SIPARIO SULL’APPUNTAMENTO PIÙ ATTESO DAGLI AMANTI DELLA CULTURA POP Domani partirà ufficialmente la nuova edizione di Milan Games Week & Cartoomics, l’appuntamento preferito dai fan di videogiochi, fumetti, giochi da tavolo, cinema e musica.