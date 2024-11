Comedian di Maurizio Cattelan: la banana attaccata al muro venduta per 6,2 milioni di dollari

L'opera "Comedian" dell'artista italiano Maurizio Cattelan, che consiste in una banana fissata al muro con del nastro adesivo, è stata venduta all'asta da Sotheby's a New York il 20 novembre 2024 per 6,2 milioni di dollari, comprese le commissioni. La casa d'aste aveva stimato la vendita tra 1 e 1,5 milioni di dollari.

La banana, acquistata originariamente in un supermercato della Florida per pochi centesimi, è stata presentata per la prima volta nel 2019 alla fiera Art Basel Miami Beach. In quell'occasione, due edizioni furono vendute per 120.000 dollari ciascuna, mentre una terza fu donata al Solomon R. Guggenheim Museum di New York.

L'acquirente dell'asta è stato Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron. Sun ha dichiarato: "Sono entusiasta di annunciare che ho acquisito con successo l'opera iconica di Maurizio Cattelan 'Comedian'. Non si tratta di una semplice opera d'arte, ma di un fenomeno culturale che unisce i mondi dell'arte, dei meme e della comunità delle criptovalute."

La vendita ha suscitato dibattiti sul valore dell'arte contemporanea e sul significato di opere provocatorie come "Comedian". David Galperin, responsabile Arte Contemporanea di Sotheby's Americhe, ha affermato: "'Comedian' di Cattelan riguarda le condizioni che caratterizzano la nostra comprensione di ciò che rende qualcosa arte - e una di queste condizioni è il valore."

Prima dell'asta, l'opera ha fatto il giro del mondo, visitando città come Londra, Parigi, Milano, Hong Kong, Dubai, Taipei, Tokyo e Los Angeles, attirando l'attenzione di oltre 12.000 visitatori nella sede di Sotheby's a New York.

