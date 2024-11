Coppa Davis 2024: Italia-Argentina oggi a Malaga, orario, formazioni e dove seguirla

Oggi, giovedì 21 novembre 2024, l'Italia affronta l'Argentina nei quarti di finale della Coppa Davis, con inizio previsto alle ore 17:00 presso la Martin Carpena Arena di Malaga. La squadra azzurra, campione in carica, è guidata dal capitano Filippo Volandri e presenta una formazione di alto livello.

Formazione dell'Italia:

Jannik Sinner : attuale numero uno del mondo, reduce dalla vittoria alle ATP Finals 2024.

: attuale numero uno del mondo, reduce dalla vittoria alle ATP Finals 2024. Matteo Berrettini : rientrato in squadra dopo un periodo di assenza.

: rientrato in squadra dopo un periodo di assenza. Lorenzo Musetti : recente medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

: recente medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Simone Bolelli e Andrea Vavassori: specialisti del doppio.

Formazione dell'Argentina:

Francisco Cerundolo : leader della squadra.

: leader della squadra. Sebastian Baez e Tomas Martin Etcheverry : completano il team.

e : completano il team. Andres Molteni e Maximo Gonzalez: coppia esperta nel doppio.

Precedenti tra Italia e Argentina:Le due nazionali si sono affrontate cinque volte in Coppa Davis, con un bilancio di tre vittorie per l'Italia e due per l'Argentina. L'ultimo incontro risale al 2022, durante la fase a gironi, dove l'Italia si impose per 2-1.

Programma della giornata:

Ore 17:00 : primo singolare.

: primo singolare. A seguire: secondo singolare.

Eventuale doppio decisivo.

Dove vedere Italia-Argentina:La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà inoltre disponibile in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

La Coppa Davis 2024 si svolge a Malaga dal 19 al 24 novembre. Nei quarti di finale, la Spagna è stata eliminata dai Paesi Bassi, mentre la Germania ha superato il Canada. Oggi, oltre a Italia-Argentina, si disputa anche Stati Uniti-Australia. In caso di vittoria, l'Italia affronterà in semifinale la vincente tra Stati Uniti e Australia.

La sconfitta della Spagna, che schierava Carlos Alcaraz e Rafael Nadal (quest'ultimo alla sua ultima partita in carriera), apre nuove prospettive per l'Italia nel torneo. La squadra azzurra mira a difendere il titolo conquistato nel 2023, puntando su una formazione solida e competitiva.

