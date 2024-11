Meteo, Italia: neve, venti forti e maltempo fino al weekend

Tempesta artica sull'Italia: neve e maltempo, miglioramento nel weekend. L'Italia è attualmente interessata da una significativa ondata di freddo artico, che ha portato a un drastico calo delle temperature e a condizioni meteorologiche avverse su gran parte del territorio nazionale. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it, "la tempesta artica sta colpendo duramente l'Italia con piogge al Centro-Sud e raffiche di vento oltre i 110 km/h sull'arcipelago toscano e sull'Appennino settentrionale".

Le regioni del Nord-Ovest, in particolare Piemonte e Lombardia, stanno registrando nevicate abbondanti a quote sempre più basse. È previsto che i fiocchi possano raggiungere le pianure, con possibili episodi di pioggia mista a neve nelle città di Torino e Milano. Il maltempo persisterà almeno fino a venerdì, con un ulteriore rinforzo dei venti provenienti dai quadranti meridionali. La Liguria di Levante e la Toscana sono particolarmente a rischio, con previsioni di mareggiate, venti superiori ai 110 km/h e onde alte fino a 8 metri.

Le regioni del Centro-Sud e le isole maggiori potrebbero essere interessate da rovesci temporaleschi. Un miglioramento delle condizioni meteorologiche è atteso nel fine settimana, quando l'alta pressione tornerà a stabilizzarsi sul Mediterraneo, garantendo maggiore stabilità atmosferica. Tuttavia, le temperature rimarranno basse, con valori sotto lo zero nelle pianure del Nord durante la notte e le prime ore del mattino.

La Protezione Civile ha emesso un bollettino che segnala un peggioramento progressivo a partire dalle regioni del Nord-Ovest, con nevicate fino a bassa quota. Il maltempo si estenderà anche alle regioni centrali, con una decisa intensificazione della ventilazione. In Valle d'Aosta e Lombardia sono previste nevicate sparse o diffuse fino a quote basse sin dalle prime ore del 21 novembre. Dal pomeriggio, venti forti da ovest, con raffiche fino a burrasca forte, interesseranno Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Lazio, causando mareggiate sulle coste esposte. Nel corso della giornata, temporali sono attesi sulla Toscana settentrionale e sui settori appenninici dell'Emilia-Romagna.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano la popolazione a rimanere aggiornata sulle condizioni meteorologiche attraverso i canali ufficiali.

