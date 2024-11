NACON NUOVI COLORI PER LE CUFFIE RIG 600 PRO E RIG 300 PRO

NACON PRESENTA NUOVI COLORI PER LE CUFFIE DA GIOCO RIG 600 PRO E RIG 300 PRO - ORA DISPONIBILI IN NEGOZIO

NACON, leader mondiale nel settore degli accessori di gioco di alta qualità e società madre del marchio audio RIG, è entusiasta di annunciare l'uscita di nuove varianti di colore per le acclamate cuffie RIG 600 PRO e RIG 300 PRO, ora disponibili per l’acquisto.

RIG 600 PRO: NUOVI COLORI IN ACID CAMO E BIANCHE.

Il RIG 600 PRO, noto per la connettività wireless dual-mode, il comfort eccezionale e il design leggero, è ora disponibile in due nuovi ed eleganti colori. Gli appassionati di videogiochi su PS5® potranno godere di un abbinamento cromatico perfetto con l'elegante edizione bianca, mentre la versione Acid Camo si rivolge agli amanti dello stile fashion-militare.

CARATTERISTICHE DELLE RIG 600 PRO:

Connettività wireless a doppia modalità: Dotato di un adattatore USB-C da 2,4 GHz e di Bluetooth 5.1 per una connettività affidabile.

Audio di gioco di alta qualità: Offre un suono coinvolgente grazie a driver ad alta sensibilità da 40 mm potenziati dai bassi e a un'acustica ottimizzata per un'esperienza audio bilanciata.

Discreto microfono pieghevole: Il microfono si ripiega ordinatamente nel padiglione auricolare quando non viene utilizzato.

Comfort per tutto il giorno: Padiglioni auricolari leggeri con tessuto traspirante per un comfort duraturo.

Archetto praticamente infrangibile: Archetto rinforzato e imbottito per garantire durata e comfort.

Personalizzazione avanzata: L'applicazione 600 PRO Navigator consente di personalizzare le impostazioni audio.

Compatibilità con le piattaforme: Compatibile con PlayStation, Nintendo Switch, Steam Deck, PC e dispositivi mobili.

Durata della batteria estesa: Fino a 24 ore con il Bluetooth e 18 ore in modalità 2,4GHz con il dongle USB-C

Le RIG 600 PRO sono disponibili in bianco al prezzo consigliato di 89,90€ e in Acid Camo al prezzo consigliato di 99,90€.

RIG 300 PRO: Nuovi colori in Cosmic Purple e Acid Camo

Progettate per i giocatori che cercano le loro prime cuffie di alta qualità, le RIG 300 PRO offrono ora due vivaci opzioni di colore: Cosmic Purple e Acid Camo.

Caratteristiche principali delle RIG 300 PRO:

Compatibilità multipiattaforma: Funziona perfettamente con console, PC e qualsiasi dispositivo dotato di jack da 3,5 mm.

Qualità audio migliorata: I driver di precisione da 40 mm offrono bassi profondi e alti chiari.

Design leggero: Pesa solo 233 g per un gioco confortevole e prolungato.

Costruzione confortevole: Imbottitura in morbida schiuma nell'archetto e nei padiglioni auricolari per un comfort prolungato.

Durata: Realizzate con un archetto praticamente infrangibile.

Le RIG 300 PRO sono disponibili nei colori Cosmic Purple (viola cosmico) al prezzo di vendita consigliato di 34,90 € e Acid Camo (mimetico acido) al prezzo di vendita consigliato di

29,90 €.

Con questi nuovi colori, NACON continua a elevare l'esperienza di gioco per i giocatori di tutti i livelli. Per le risorse visive e ulteriori dettagli, visitare l'archivio delle risorse RIG.

