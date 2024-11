Codice della Strada 2024: nuove disposizioni per i monopattini elettrici

Il Senato ha approvato in via definitiva le modifiche al Codice della Strada, introducendo significative novità per i monopattini elettrici. Le nuove norme prevedono l'obbligo per tutti gli utilizzatori di dotarsi di casco, targa e assicurazione.

Secondo le stime, in Italia circolano circa 550.000 monopattini elettrici, di cui 42.000 appartenenti a società di sharing già provviste di copertura assicurativa. Per i restanti proprietari privati, sarà necessario stipulare una polizza assicurativa, con costi che variano da un minimo di 40 euro fino a 150 euro all'anno.

L'introduzione dell'assicurazione obbligatoria mira a incrementare la sicurezza stradale, considerando l'aumento degli incidenti che coinvolgono i monopattini elettrici. Dall'inizio dell'anno, si sono registrate 18 vittime tra i conducenti di questi mezzi.

Assoutenti, associazione a tutela dei consumatori, esprime preoccupazione riguardo al possibile incremento dei costi per gli utenti. Il presidente Gabriele Melluso sottolinea il rischio che le compagnie assicurative possano aumentare le tariffe, sfruttando il nuovo obbligo normativo. Per evitare tali speculazioni, Assoutenti propone l'introduzione di tariffe fisse per le assicurazioni dei monopattini e agevolazioni per chi possiede già una copertura assicurativa su altri mezzi di trasporto.

Le nuove disposizioni prevedono anche l'obbligo di dotare i monopattini di un contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non removibile, prodotto dall'Istituto Poligrafico dello Stato. Inoltre, l'uso del casco diventa obbligatorio per tutti i conducenti, indipendentemente dall'età.

ARRIVANO MICRO DELUXE ECO: I MONOPATTINI AMICI DEGLI OCEANI - DA CITTÁ DEL SOLE ARRIVANO I PRIMI MONOPATTINI PER BAMBINI REALIZZATI CON PLASTICA RICICLATA DAI MARI, PER UNA MOBILITÁ PIÚ VERDE E SOSTENIBILE… SIN DA PICCOLI!Ci siamo persi tante volte ad ammirare l’immensità del mare , inebriati dal suono delle onde che si infrangono sulla riva e affascinati da questa vasta distesa d’acqua che ricopre oltre due terzi del nostro pianeta.

Monopattini elettrici e assicurazione: Nilox al fianco dei consumatori - Obbligo di assicurazione per i veicoli elettrici leggeri:Nilox al fianco dei consumatori con un modello che fa fronte a tutte le disposizioni del nuovo Codice della StradaSecondo il Decreto legislativo approvato a novembre dello scorso anno ed entrato in vigore il 28 dicembre, che recepisce la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo, sono state apportate alcune rilevanti modifiche al Codice della Strada, tra cui l’emanazione dell’obbligo di assicurazione per i veicoli elettrici leggeri .

Jackery Explorer 1000 Pro - per caricare monopattini e biciclette elettriche - Jackery Explorer 1000 Pro, il compagno ideale per caricare monopattini e biciclette elettricheLa primavera mette la carica come nessun’altra stagione dell’anno. Sì, perché, dopo essere rimasti a lungo chiusi in casa, in ufficio, in auto e metropolitana, è finalmente arrivato il tempo di lasciarci alle spalle i freddi mesi invernali e goderci l’arrivo della bella stagione.