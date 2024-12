Nuovo codice della strada 2024: regole su alcol, neopatentati e monopattini

Entra in vigore il nuovo Codice della strada, introducendo norme più severe per chi guida sotto l’effetto di alcol o droga, utilizza il cellulare al volante o circola con i monopattini.

Chi guida usando lo smartphone rischia una multa tra 250 e 1.000 euro e la sospensione della patente per una settimana se ha almeno 10 punti residui. Con meno di 10 punti, la sospensione sale a 15 giorni. In caso di recidiva, la multa può arrivare a 1.400 euro e la patente può essere sospesa fino a tre mesi, con una perdita fino a 10 punti.

Per la guida in stato di ebbrezza, chi supera un tasso alcolemico di 0,8 g/l avrà sulla patente i codici unionali 68 (“zero alcol”) o 69 (obbligo di alcolock) per 2-3 anni. Le sanzioni aumentano di un terzo per chi viola queste restrizioni e raddoppiano se l’alcolock viene manomesso. Per tassi tra 0,5 e 0,8 g/l, le multe vanno da 573 a 2.170 euro, con sospensione della patente fino a 6 mesi. Con tassi superiori, si applicano sanzioni più pesanti, fino all’arresto per un anno e multe di 6.000 euro. L’alcolock sarà obbligatorio per chi ha i codici 68 o 69, con costi a carico del conducente.

Per i neopatentati, il limite di guida per auto potenti viene allungato da uno a tre anni: nei primi 12 mesi si potranno guidare veicoli fino a 75 kW per tonnellata, ma dal secondo anno saranno vietate auto sopra i 105 kW. Il foglio rosa sarà rilasciato solo dopo esercitazioni obbligatorie in autostrada, su strade extraurbane e di notte.

Per la guida sotto l’effetto di droghe, sarà sufficiente un test positivo per accertare il reato. Gli agenti potranno effettuare prelievi di saliva o altri campioni biologici. In caso di positività, la patente sarà ritirata, con revoca fino a tre anni per uso di sostanze stupefacenti.

Nuove sanzioni colpiscono chi abbandona animali per strada: se l’abbandono avviene utilizzando un veicolo, la patente può essere sospesa da 6 mesi a un anno. Se ciò causa pericoli o incidenti, si applicano le pene previste per omicidio o lesioni stradali gravi.

Per l’eccesso di velocità, multe da 173 a 694 euro scattano per chi supera i limiti di oltre 10 km/h. In caso di violazioni ripetute nei centri urbani, la sospensione della patente può durare fino a 30 giorni.

I monopattini elettrici dovranno essere dotati di targa, assicurazione, casco e indicatori luminosi. La loro circolazione è limitata alle strade urbane con velocità massima di 50 km/h. Per i ciclisti è obbligatorio mantenere una distanza minima di 1,5 metri durante il sorpasso.

