ARRIVANO MICRO DELUXE ECO: I MONOPATTINI AMICI DEGLI OCEANI

DA CITTÁ DEL SOLE ARRIVANO I PRIMI MONOPATTINI PER BAMBINI REALIZZATI CON PLASTICA RICICLATA DAI MARI, PER UNA MOBILITÁ PIÚ VERDE E SOSTENIBILE… SIN DA PICCOLI!

Ci siamo persi tante volte ad ammirare l’immensità del mare , inebriati dal suono delle onde che si infrangono sulla riva e affascinati da questa vasta distesa d’acqua che ricopre oltre due terzi del nostro pianeta. Ciò che troppo spesso viene dimenticato è che gli oceani sono una vera e propria fonte di vita , perché producono circa il 90% dell’ossigeno che respiriamo, sostengono la biodiversità e mitigano il cambiamento climatico . Tuttavia, gli oceani - e la vita che li abita - sono gravemente minacciati da diverse attività umane, come l’ inquinamento da plastica e la pesca eccessiva.

L’ 8 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata degli Oceani , istituita proprio per sensibilizzare tutti, a partire dai più piccoli, sull’importanza dei mari e promuovere azioni concrete volte alla loro salvaguardia. Città del sole e Micro , il leader mondiale nella produzione di monopattini, hanno scelto di unire le forze e fare la loro parte per proteggere questo prezioso patrimonio.

Da Città del sole , infatti, sono arrivati Mini Micro Deluxe Eco e Maxi Micro Deluxe Eco - i primi monopattini “ amici degli oceani ” - realizzati con plastica riciclata dalle reti da pesca abbandonate in mare. Si stima che ogni anno vengano gettate negli oceani 640.000 tonnellate di reti, corde e altre attrezzature, infatti il 10% dei rifiuti di plastica presenti nei mari proviene proprio dall’attività di pesca. Ed è per questo che i nuovi monopattini Micro Deluxe Eco non solo garantiscono un divertimento sfrenato , ma contribuiscono anche a sensibilizzare i più piccoli su un tema molto importante.

Micro Deluxe Eco è disponibile in due modelli: il monopattino Mini per bambini da 2 a 5 anni e il Maxi per quelli da 5 anni in su, entrambi con la pedana realizzata in " plastica verde ", dotata delle stesse proprietà fisiche e standard qualitativi della plastica vergine. Senza dimenticare che l’uso della " plastica sostenibile " comporta una riduzione non solo dell'inquinamento marino, ma anche una diminuzione fino all' 82% di emissioni di CO2 rispetto all’utilizzo di plastica nuova.

Con i monopattini Micro Deluxe Eco , la mobilità diventa più verde e responsabile sin da bambini. Un impegno concreto che Città del Sole porta avanti da tempo, sensibilizzando le famiglie italiane a vivere in modo sostenibile e incoraggiando tutti a compiere scelte consapevoli per il pianeta , senza rinunciare mai al divertimento.