Amadeus chiude Chissà chi è e prepara nuovi format per il Nove

"Chissà chi è", il game show condotto da Amadeus su Nove, terminerà le trasmissioni il 21 dicembre 2024. La decisione è stata presa a causa degli ascolti inferiori alle aspettative e dei costi di produzione elevati, considerando il numero significativo di persone coinvolte nel programma. Questo format, originariamente nato su Rai1 come "I Soliti Ignoti", non è riuscito a replicare il successo sulla nuova rete.

Dopo la pausa natalizia, Nove prevede di sostituire "Chissà chi è" con il ritorno di "Cash or Trash", condotto da Paolo Conticini, nella fascia dell'access prime time. Nel frattempo, Amadeus è impegnato con "La Corrida" e la promozione del suo libro "Ama Amadeus", pubblicato di recente. In un video ironico condiviso sui social dell'amico Fiorello, il conduttore ha scherzato sull'assenza del volume in edicola.

Per il futuro, Amadeus sta valutando nuovi format da adattare al suo stile, sia per l'access prime time che per il prime time. È probabile che la scelta ricada su un nuovo format di Endemol, parte del gruppo Banijay, già produttore de "I Soliti Ignoti" e "Chissà chi è". Questa collaborazione faciliterebbe la gestione degli accordi economici esistenti e permetterebbe di sviluppare un programma con costi di produzione più adeguati agli ascolti del Nove in quella fascia oraria.

